-BU ÜLKENİN ÜNİTER YAPISINI KİMSE BOZAMAZ MANİSA (A.A) - 24.05.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, ''Kimileri ülkenin bölünmesi adına sözler sarf etse de, kimileri özerklik noktasında sözler söyleyip ortaya atsa da bu ülkenin üniter yapısını hiç kimse bozamaz'' dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Saruhan Otel'de Manisa Bayburtlular Derneği tarafından düzenlenen ''4. Bahar Şenliği''ne katıldı. Bayburtlular arasında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Tanrıverdi, Bayburt'un güzel ve şirin bir il olduğunu ve herkesin görmesi gereken bir şehir olduğunu söyledi. Bayburtluların göç ederek Türkiye'ye dağılınca ilin nüfus olarak küçüldüğünü ve 2 milletvekili yerine 1 milletvekiline düştüğünü hatırlatan Tanrıverdi, şöyle konuştu. ''İki milletvekili çıkarması için yasa çıkarmıştık ama maalesef ana muhalefet partisi CHP'nin itirazı üzerine mahkeme davayı kabul etti ve tek milletvekili olarak yeniden seçime giriyor. 12 Haziran'da her ne kadar tek milletvekili seçilse de şanslısınız, çünkü Başbakanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, (Bayburt'un milletvekili her ne kadar resmi olarak tekse de ben de Bayburt milletvekiliyim) diye ilan etti. Dolayısıyla yalnız değilsiniz, Başbakanınız var, milletvekiliniz Recep Tayyip Erdoğan. Bizim size verdiğimiz önem ortadadır, insanımıza, şehrimize ve ülkemize verdiğimiz önem ortadadır.'' Kültürü yaşatmak, birlik ve beraberliği ortaya koymak adına düzenlenen gecede emeği geçenlere teşekkür eden Tanrıverdi, ''Örfümüzü, adetimizi, geleneklerimizi, elbette yozlaşmadan uzlaşmak kültürüyle sürekli bulunduğumuz yerlerde yaşatmak durumundayız. Sevgi bizim ortak paydamızdır. Birbirimizi sevdiğimiz zaman, birbirimize sevgimizi ilan ettiğimiz zaman, sevgiyle birbirimize bağlandığımız zaman kardeşliğimizi ortaya koyarız'' şeklinde konuştu. Kardeşliğin, barışın temeli olduğunu, bu ülkede herkesin huzurlu ve mutlu yaşaması demek olduğunu dile getiren Hüseyin Tanrıverdi, kardeşliğin, ülkenin birliği ve beraberliği adına oldukça önemli olduğunu vurguladı. Tanrıverdi, şunları söyledi: ''Kimileri ülkenin bölünmesi adına sözler sarf etse de, kimileri özerklik noktasında sözler söyleyip ortaya atsa da bu ülkenin üniter yapısını hiç kimse bozamaz. Bu ülkenin al bayrağına alternatif bir bayrak ortaya koyamaz ve resmi diline alternatif bir dil ortaya koyamaz. Biz Türkiye'de birlik beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Birlikte Manisa'yız, Bayburt'uz, Türkiye'yiz. Onun için tek vatan, tek bayrak, tek Millet, tek devlet diyoruz.'' Geceye sponsor olan iş adamlarına plaketlerini veren Tanrıverdi'ye Bayburtlular Dernek Başkanı Halil Oğul tarafından gecenin anısına plaket sunuldu. Düzenlenen geceye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi'nin yanı sıra AK Parti Milletvekili adayları Abdurrahim Arslan ve Sait Han Bakşi, MHP Milletvekili adayı eski Maliye Bakanı Sümer Oral, MHP Milletvekili adayı Erkan Akçay, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Laçalar, İl Genel Meclisi Başkanı Hayrullah Solmaz, AK Parti İl Başkanı Murat Baybatur, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Berk Mersinli, MHP Merkez İlçe Başkanı Tamer Akkal ile Manisa'da yaşayan Bayburtlular katıldı.