'Bu ülke Atatürk'ün, Tayyip'in değil' tişörtü giyen boksör: Tehdit ediliyorum

Tekirdağ’daki bir boks maçında, üzerinde “Bu ülke Atatürk'ün, Tayyip'in değil” yazılı tişörtle ringe çıkan süper orta sıklet boksörü Ünsal Arık, o günden sonra ölüm tehditleri aldığını, sponsorluk anlaşmalarının iptalleriyle hayatının altüst edilmeye çalışıldığını anlattı. Arık, "AKP’den bazı isimler televizyona çıkıp Başbakan’dan özür dilemem karşılığında bana 150 bin dolar teklif etti" dedi.

Almanya'nın Regensburg şehrinde doğup büyüyen Ünsal Arık, kariyerinde çok sayıda başarıya imza atmış, süper orta sıklet boksörü. Ancak Türkiye onu, Tekirdağ’daki bir boks maçında, üzerinde “Bu ülke Atatürk'ün, Tayyip'in değil” yazılı tişörtle ringe çıkmasından sonra tanıdı.

O günden sonra yaşadıklarını Cumhuriyet’ten Meltem Yılmaz’a anlatan Arık, “Ben Türkiye’nin gidişatını beğenmediğim için, Erdoğan’ın politikalarını yanlış bulduğum için sesimi TV maçını kullanarak duyurmak istedim. Çünkü PKK’ya destek veren, İslamiyet’i insanları kandırmak için kullanan bir Başbakan’a tahammülüm yok” diye konuştu.

Tepkisini dile getirdikten sonra çok sayıda ölüm tehdidi aldığını anlatan Arık, şöyle devam etti:

“Bu ülke Atatürk’e borçlu ama AKP bu değerlere saygısızlık ediyor. Bayrak iniyor, T.C kalkıyor, bunlar inanın Türkiye için utanç verici gelişmeler. Ben tepkimi ortaya koyduktan hemen sonra PKK’dan ve aşırı dinci gruplardan tehditler aldım. Hatta en son elden posta yoluyla atılmış bir mektupta, ‘ya sus yoksa sustururuz’ diye tehdit edildim. Böyle bir protestoyu Almanya’da hükümete yapmış olsaydım bunların hiçbirini yaşamazdım. Bir de tehditlerin yanı sıra, masaya oturmaya hazırlandığımız yeni sponsorlar elini çekti. Herkes korkuyor.”

Türkiye’de tepkisizlik var

Daha önce Başbakan’a mektup yazarak tepkisini dile getirdiğini, geçen hafta da Başbakan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Arık, “AKP kendine karşı gelenleri ya öldürüyor ya hapse atıyor. Bunun karşısında sessiz kalınmamalı, artık mücadele zamanı” diye konuştu. AKP’den bazı isimlerin, Başbakan’dan televizyon ekranlarında özür dilemesi karşılığında kendisine 150 bin dolar teklif ettiğini iddia eden Arık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O maçtaki protestomdan sonra AKP’den bazı isimler, İstanbul’da yanıma gelip, televizyon ekranlarında Başbakan’dan özür dilemem karşılığında bana 150 bin dolar teklif ettiler. ‘Bu parayı al Başbakan’dan özür dile, bundan sonra zorluk yaşamazsın, sadece özür dilemen yeterli’ dediler. Yaşadığım tüm bu olumsuzluklardan sonra artık boksu bırakma kararı aldım.

Diğer yandan Türkiye’de bir tepkisizlik var, bunu anlayamıyorum. Herkes konuşuyor ama kimse tepkisini göstermiyor. Örneğin ben o protesto tshirtünden 1000 tane bastırıp, gelirlerini Soma’ya bağışlayacağımı söylemiştim. İnanın birçok insan destek olacağını söylemişti ama 10 tane satıldı en fazla.”