'Bu transferi bitirin!'

2'nci başkan Ahmet Nur Çebi'ye talimat veren Orman, “Bu transferi bitir” dedi

Beşiktaş’ta hareketli günler yaşanıyor. Transferde hızlı davranan ve birçok önemli futbolcuyu kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, yıldız oyuncu konusunda da taaruza geçiyor. UEFA Tahkim Kurulu’nun, Beşiktaş’ın itirazını reddetmesinin ardından yaşananları unutturmak isteyen başkan Fikret Orman, taraftarları ayağa kaldırmak için hazırlıklara başladı. 2’nci başkan Ahmet Nur Çebi’yle görüşen Orman, “Ronaldinho transferini bitirin. Onun Beşiktaş formasını giymesini istiyorum” talimatını verdi. Daha önce bu oyuncunun aynı zamanda menaceri olan abisi Roberto Assis ve Avrupa temsilcisi Kamil Cira’yla görüşen Çebi, iki ismi bu hafta İstanbul’a davet edecek transferin detaylarını konuşacak. Yönetim, sambacının transferini bitirmek için şartları zorlayacak.

Sponsor arayışı sürüyor

Ronaldinho’nun maliyetinin yüksek olması nedeniyle sponsor arayışları içerisinde olan Siyah-Beyazlılar, bu konuyla ilgilenmesi için, oyuncunun Avrupa temsilcisi Kamil Cira’ya yetki vermişti. Cira’nın, gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili olarak yönetime rapor verdiği de gelen bilgiler arasında. Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş’la anlaşması durumunda geliş tarihi de belli. Atletico Mineiro ile Libertadores’te finale çıkan tecrübeli yıldız, 17 Temmuz ve 24 Temmuz oynanacak iki maçın ardından İstanbul’un yolunu tutacak.

Libertadores’in yıldızı

Atletico Mineiro’nun Libertadores Kupası’nda finale çıkmasında büyük rol oynayan Ronaldinho, boy gösterdiği 12 karşılaşmada 4 gol attı. Yıldız futbolcu yaptığı asistlerle de takımına katkı sağlarken, son oynanan Newell’s mücadelesinde attırdığı enfes gol, tribünleri ayağa kaldırdı.