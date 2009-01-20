'Hrant için, adalet için'

Rakel Dink’in gözyaşları



'Dink bu toprakların yerlisiydi'

Törende bir konuşma yapan oyuncu Halil Ergün, “Hrant Dink’in öldürülmesini engelleyemediğimiz için bu toprağın Ermenilerinden özür diliyoruz” dedi Ergün’ün üç kez tekrarladığı “Özür diliyoruz” cümlesi de katılımcılar tarafından tekrarlandı.Şişli Halaskargazi Caddesi’ndeki Agos binasının önü sabahın erken saatlerinden itibaren anma törenine katılmak isteyenlerin akınına uğradı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan İstanbul polisi, gazete binasına uzak noktalarda konuşlandı.Gazetenin yakınında MOBESE kameralarının bulunduğu mobil izleme merkezi aracı bulunurken, çevik kuvvet ekipleri ise caddenin Taksim’e yakın noktalarına yerleştirildi. Anma töreninden önce bir bomba imha uzmanı ve dedektör köpek, gazete binasının çevresinde arama yaptı. Yunus ekipleri de şüpheli şahıslara kimlik sorarak, cep bilgisayarından Genel Bilgi Taramalarına (GBT) baktı.Binanın önündeki “Hrant için Adalet İçin” yazılı bir pankart ve Dink’in fotoğrafının önü kırmızı karanfillerle süslenirken, bazı katılımcılar da mum yaktı.Şişli Belediyesi’nin gazete önüne yerleştirdiği hoparlörlerden duduk ezgileri eşliğinde “Sarı Gelin” ve “Fırat” türküsü çalındı. Zülfü Livaneli’nin seslendirdiği “Yiğidim, Aslanım Burada Yatıyor” adlı türküye de katılımcılar eşlik etti. Saatler 14.30’u gösterdiğinde cadde trafiğe kapatılırken, yaklaşık 10 bin kişi hep bir ağızdan “Hepimiz Hrant’ız hepimiz Ermeniyiz” sloganları atmaya başladı. Bazı sol grupların da destek verdiği törene katılanlar, farklı dillerde “Hrant için Adalet için” yazılı dövizler taşıdılar.Törende gazetenin bulunduğu kattan gözyaşları içinde katılımcıları selamlayan Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, daha sonra oğlu Arat, kızları Delal ve Sera ile birlikte aşağı indi. Törene Dink ailesinin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, DTP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel, CHP İl Başkanı Gürsel Tekin, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Milliyet yazarı Hasan Cemal, sanatçılar Leman Sam ve Mustafa Alabora ile çok sayıda gazeteci, sanatçı ve aktivist de katıldı.Dink’in öldürüldüğü saat olan 15.00’teki saygı duruşu sırasında, hayattayken yaptığı bir konuşmadan kesit dinletildi. Ardından da canlı olarak duduk çalındı. Törende katılımcılar adına bir konuşma yapan oyuncu Halil Ergün, bu toprakların her zaman ölümlerle beslendiğini savundu. Ergün, Türkiye’de adaletin alması gereken daha çok yol bulunduğunu vurgulayarak, “Hrant Dink, bu toprağın yerlisi ve sahibiydi. İnsanları kucakladı ve bizden biri olarak konuştu. Dink, Türkiye’de değişik kültürleri, zenginlikleri ortaya çıkarttı. Halkların kardeşliğini savundu. Hrant Dink’in öldürülmesini engelleyemediğimiz için bu toprağın Ermenilerinden özür diliyoruz” dedi.Konuşmasının ardından üç kez “Özür diliyoruz” diyen Ergün’ün sözleri, katılımcılar tarafından da tekrarlandı.Tören bittikten sonra Taksim’e yürüyen bir grup ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gruptakilerden bazılarının polis araçlarına taş atması üzerine, güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli suyla gruba müdahale etti. Rakel Dink, gazete-nin bulun-duğu kattan katılım-cıları selamladı. Oyuncu Halil Ergün bir konuşma yaptı. Agos gazetesi çalışanları da törende çeşitli dövizler taşıdılar.