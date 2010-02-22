Bu tempoya pozisyon azdı

T24 - Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray'ı İnönü Stadı'nda karşı karşıya getiren 22. hafta mücadelesi 1-1 sonuçlandı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen dün akşam oynanan maçı değerlendirdi.



Dilmen'in Milliyet gazetesinde bugün (22 Şubat 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Beşiktaş’ın bu sonuçtan sonra şampiyonluk yarışında işi bir hayli zor. İmkansız değil tabii ama yine de bu kez rakiplerini yakalamaları kolay gözükmüyor.



Çok iyi maç oldu. Belki bu temponun altında pozisyon vardı ama hakikaten kıran kırana bir mücadele izledik.



Karşılaşma dengeli başladı. Ancak Beşiktaş 20. dakikadan itibaren devrenin sonuna kadar oyunu tek kaleye çevirdi. Pozisyonlar da buldu ancak golü atmayı başaramadı. Barış’ın vuramadığı bir kafa topu ile Keita’nın uzaktan attığı şut - yerden seken topu Rüştü çok iyi çıkardı - dışında Galatasaray rakip kaleye gidemedi, Beşiktaş daha fazla istedi.



İkinci yarı da aynı görüntüdeydi. Hem Beşiktaş, hem Galatasaray kontrollü oyunu elden bırakmıyordu. Beşiktaş etkili oynamasına rağmen gol atamadığı için Mustafa Denizli, Nobre ile Holosko’yu çıkarıp, Bobo - Nihat ikilisini aldı. Aslında Denizli’nin çıkardığı kadroyu beğenmiştim. Ancak değişikliklerini beğenmedim. Çünkü Beşiktaş’a bir şey kazandırmadı. Aksine Galatasaray’ı rahatlattı.



Nobre’nin kenara gelmesiyle Galatasaray savunması ayağa paslarla çıkmaya başladı. Nitekim Arda takipçiliği ile kazandığı bir topu, vücudu ile çok iyi saklayıp Rüştü’nün uzanamayacağı köşeye bıraktı. Galatasaray’ın en büyük şanssızlığı golden hemen sonra Arda’nın çıkmasıydı. Maç yine tek taraflı olmaya başladı. Önde top kalmayınca Beşiktaş yine baskı kurdu. Bir duran topta Franco topu kısa yumruklayınca beraberlik geldi.



Beşiktaş ilk yarıda 25 ile 45 arası oynadığı topu ikinci yarıda da devam ettirmiş olsaydı, rakibinin direncini mutlaka düşürürdü. Galatasaray savunması o 20 dakika haricinde iyiydi. Özellikle Neill sanki 20 yıldır bu takımda oynuyor gibi.



Her şeye rağmen Galatasaray’ı zorlu iki Atletico Madrid maçının arasında böylesine atmosferi yüksek bir derbide ortaya koyduğu mücadeleden dolayı kutlamak lazım. Belki toplasanız altı dakika iyi oynamadılar ama istediklerini aldılar. Üç puanla da Florya’ya dönebilirlerdi ancak olmadı.



Beşiktaş’ın bu sonuçtan sonra şampiyonluk yarışında işi bir hayli zor. İmkansız değil tabii ama yine de bu kez rakiplerini yakalamaları kolay gözükmüyor. Galatasaray ise bu beraberlikle önemli bir avantaj elde etti.



Hakem Fırat Aydınus’u çok beğendim. Böylesine gergin bir maçı iyi yönetti.





