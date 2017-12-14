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Bu tel AA'ya göre 'Roket Koruma Ağı'

"Ultraviyole dayanıklılığa sahip sistemin yanmama özelliği de dikkati çekiyor"

14 Aralık 2017 13:55

Anadolu Ajansı, zırhlı araçların çevresini saran helezon teli 'Roket Koruma Ağı' diyerek abonelerine servis etti. "Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) roketli saldırılarına karşı zırhlı araçların çevresine yerleştirilen, 'Roket Koruma Ağı' adı verilen sistemi kullanmaya başladı" diyen ajans, "İki kişi tarafından ilave hiçbir alete gerek duyulmadan beş dakika içinde sökülüp takılabilen sistem, engele takıldığında esneyebiliyor" ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığı'nca, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Köprübatı Hudut Karakolu'na basın turu düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın abonelerine servis ettiği haberin ilgili bölümü şöyle:

Roket koruma ağı

Karakoldaki bir diğer önemli unsur da "Roket Koruma Ağı" olarak  dikkati çekiyor.

"Kirpi" adı verilen, mayına karşı korumalı aracın yanı sıra diğer bazı  zırhlı araçların da çevresine yerleştirilebilen sistemin, Türk Silahlı  Kuvvetlerince yeni kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Zırhlı aracın üzerindeki vidalarla hiçbir delik açmadan kullanılabilen  sistem, roket atışlarına karşı koruma sağlıyor.

İki kişi tarafından ilave hiçbir alete gerek duyulmadan beş dakika  içinde sökülüp takılabilen sistem, engele takıldığında esneyebiliyor.

Ultraviyole dayanıklılığa sahip sistemin yanmama özelliği de dikkati çekiyor.

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