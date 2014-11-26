Bu Tarz Benim'de 'Ekşi Sözlük' kavgası!

Ekşi Sözlük yazarları arasında Bu Tarz Benim özellikle oldukça popüler. Sözlükte programla ve yarışmacılarla ilgili sayfalarca görüş yazılıyor. Sözlüktekilerin çoğunluğu Nur Bozar lehine yazılar yazıyordu. Nur Bozar elendikten sonra Özlem Özden ön plana çıktı. Ayrıca Sözlük'te Bu Tarz Benim'de bazı yarışmacıların 'torpilli' olduğu, Ayşegül Doğan'ın bir yapımcının 'yeğeni' olduğundan dolayı kayırıldığına dair de bazı görüşler dile getiriliyor.

Radikal'de yer alan habere göre, Bu Tarz Benim'in dünkü bölümünde bu görüşlerin hem yarışmacılar hem de jüri arasında rahatsızlığa yol açtığı ortaya çıktı.

Program canlı yayınlanmadığı için perde arkasında tam olarak nelerin yaşandığı aktarılmasa da Gizem Güler ile Özlem Özden arasındaki tartışmada Ekşi Sözlük gündeme geldi. Yayıncı kanal "Ekşi" kısmını sansürleyerek bu diyalogları aktardı.

Özlem Özden, Gizem Güler'e "Senin sırrın ne, ne diye hiç gala gecelerinde elenmen için ismin söylenmiyor" dedi. Gizem Güler ise "... Sözlük'ten duyduklarını buraya taşıyorsun" yanıtını verdi.

Jüri üyeleri de Özlem Özden'in "sır" sözünden rahatsız oldu. Nur Yerlitaş , hem Özlem Özden'e hem de bu iddialara genel bir yanıt verdi. Yerlitaş, "Biz tarza bakıp karar veriyoruz. Ama kimse dinlemiyor... Sözlük'te yazılanlara ne bakıyorsunuz. Buralara taşımayın bunları" diyerek sinirlendi.