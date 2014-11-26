T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bu Tarz Benim'de 'Ekşi Sözlük' kavgası!

Bu Tarz Benim programıyla ilgili sayfalarca görüşün yazıldığı Ekşi Sözlük, jüri ve yarışmacılar arasında gerilime neden oldu

26 Kasım 2014 14:29

Ekşi Sözlük yazarları arasında Bu Tarz Benim özellikle oldukça popüler. Sözlükte programla ve yarışmacılarla ilgili sayfalarca görüş yazılıyor. Sözlüktekilerin çoğunluğu Nur Bozar lehine yazılar yazıyordu. Nur Bozar elendikten sonra Özlem Özden ön plana çıktı. Ayrıca Sözlük'te Bu Tarz Benim'de bazı yarışmacıların 'torpilli' olduğu, Ayşegül Doğan'ın bir yapımcının 'yeğeni' olduğundan dolayı kayırıldığına dair de bazı görüşler dile getiriliyor.

Radikal'de yer alan habere göre, Bu Tarz Benim'in dünkü bölümünde bu görüşlerin hem yarışmacılar hem de jüri arasında rahatsızlığa yol açtığı ortaya çıktı.

Program canlı yayınlanmadığı için perde arkasında tam olarak nelerin yaşandığı aktarılmasa da Gizem Güler ile Özlem Özden arasındaki tartışmada Ekşi Sözlük gündeme geldi. Yayıncı kanal "Ekşi" kısmını sansürleyerek bu diyalogları aktardı.

Özlem Özden, Gizem Güler'e "Senin sırrın ne, ne diye hiç gala gecelerinde elenmen için ismin söylenmiyor" dedi. Gizem Güler ise "... Sözlük'ten duyduklarını buraya taşıyorsun" yanıtını verdi.

Jüri üyeleri de Özlem Özden'in "sır" sözünden rahatsız oldu. Nur Yerlitaş , hem Özlem Özden'e hem de bu iddialara genel bir yanıt verdi. Yerlitaş, "Biz tarza bakıp karar veriyoruz. Ama kimse dinlemiyor... Sözlük'te yazılanlara ne bakıyorsunuz. Buralara taşımayın bunları" diyerek sinirlendi.

 

ETİKETLER

bu tarz benimekşi sözlüknur bozarözlem özdenjüriyarışmacılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24