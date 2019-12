'Bu tanıkları hemen dinleyin'

T24- Başsavcı Cihaner'in tutuklandığı dava iddianamesini hazırlayan HSYK'nın atadığı savcı mahkemeye uyarı notu yazdı: Gizli tanıkların üzerinde baskı var, ortadan kaybolmadan hemen sorgulayın.

Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in tutuklanmasıyla yargı - yürütme gerginliğine neden olan Erzurum'daki Ergenekon soruşturmasını iddianamesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor. Akşam gazetesinin haberine göre, Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taner Aksakal'ın, davanın temelini oluşturan gizli tanıklarla ilgili çok önemli bir uyarı yaptığı ortaya çıktı.



BASKILAR VAR



Savcı Aksakal, iddianameyi gönderdiği 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, dosyayla birlikte önemli bir not da gönderdi. Notta 'Gizli tanıklar üzerinde ifadelerini değiştirmelerine yönelik baskılar devam ettiğinden, soruşturma dosyasında önemli yeri olan gizli tanık delillerinin kaybolma olasılığı bulunduğundan ve mevcut delillerin şüpheliler hakkında dava açmaya yeterli şüphe oluşturduğundan, yargılamanın selameti açısından büyük önem arzetmesi nedeniyle mahkemenizce bu tanıkların en kısa sürede dinlenmesi gerektiği düşünülmüştür' denildi.

İddianamenin 'Munzur', 'Efe', 'Can', 'Hazar', 'Kale', 'X', 'Göyne', 'Ethem', 'Çatalarmut', '1', 'Erzincan' ve 'Taha' kod isimleri verilen 12 ayrı gizli tanığı var.

İddianamede önemli beyanları bulunan gizli tanık 'Munzur' ortadan kaybolmuştu. Emniyete gelen Munzur'un bir arkadaşı 'Can güvenliğinden endişeliyim' demişti. Ertesi gün 'Munzur' bulunmuştu.

MİLLETVEKİLİ BİLE BU SUÇTAN ALINIR



İddİanamede, Erzincan Başsavcısı Cihaner'in ev ve makam odasının aranmasıyla gözaltı işlemine gelen tepkilere de yanıt verildi. Savcı Aksakal konuyla ilgili şunları yazdı:



'Ceza hukukunda anayasal düzen aleyhine işlenen terör suçları ayrı bir rejime tabi tutulmuştur. Silahlı örgütte yönetici, üye olma suçlarında fiil ve fail olma bakımından bir özellik aranmamış, kimse bu suçlarının soruşturma ve kovuşturmasından bağışık tutulmamış, hatta Cumhurbaşkanından sonra en geniş dokunulmazlık alanına sahip milletvekilleri hakkında bile terör suçları bakımından belirli koşullar altında soruşturma ve kovuşturma yolu bizzat yargı kararıyla açılmıştır.'

Cihaner'e isnat edilen 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunun göreviyle ilgili olmadığı vurgulandı.

TAHLİYE TALEBİNE 3. RET



Erzurum H Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan tarafından, iddianame kabul edilmeden üç saat önce verilen tahliye dilekçesi 3. kez reddedildi. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi talebi kabul etmedi.

Özbek: İçerikle ilgimiz yok



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner hakkında açılan davayla ilgili ''İçerikle ilgimiz yok' dedi.Özbek dün HSYK'ya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Atanan savcılar, Başsavcı Cihaner hakkında dava açtı. Ne diyeceksiniz?'' sorusu üzerine Özbek, ''Biz de bilmiyoruz. Umuyorum ki normal süreç işliyordur. Fazla bir ifadede bulunmak istemiyorum'' diye konuştu. Özbek, konuyla ilgili henüz bilgi talebinde bulunmadıklarını belirtti. Konunun HSYK toplantısında gündeme gelip gelmeyeceği sorusu üzerine ise Özbek şöyle dedi:

''Her şey konuşulur. Gündemde yer alması diye bir şey söz konusu değil. Elbette ki değerlendireceğiz, biz burada değerlendirme makamıyız. Ama yargısal süreç işliyor. Kesinlikle dosyanın içeriğiyle ilgili kurulun herhangi bir değerlendirmesi, ilintisi ve ilgisi yoktur. Biz sadece usul açısından ve usulün yol açabileceği insan hakları ihlallerinin önlenmesi açısından olaya müdahil olduk. Bakacağız, değerlendireceğiz.'

Osman Şanal'dan 'ayrıntılı' yetkisizlik



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından yetkilerinin kaldırıldığı gece, Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile ilgili dosyayı İstanbul'a gönderen Savcı Osman Şanal'ın yetkisizlik kararını 61 sayfa yazdığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Şanal yetkisizlik kararında Cihaner, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, MİT ve jandarma yetkililerinin amacının, Ergenekon kapsamında son yıllarda bulunan mühimmatları Emniyet'in koydurttuğu izlenimini yaratmak olduğunu savundu. Yetkisizlik kararının 40 sayfalık bölümü, gizli tanık anlatımlarının özetinden oluştu. Şanal'ın kararında 16 şüphelinin ismine yer verilirken ilk sırayı Cihaner aldı. Şüphelilerden 16'ncısı ise 'meçhul sanık' olarak geçti. Yetkisizlik kararında şu ifadeler yer aldı:

'Gülen'e örgüt muamelesi yapacaklardı: MİT'in kullandığı eleman, özellikle Gülen grubuna yönelik de kullanarak, 'İrticayla Mücadele Eylem Planı'nı hayata geçirmek amacıyla cemaatin evlerine ve kurumlarına silah, uyuşturucu, vs. suç olan eşyaları koydurup diğer örgüt mensupları olan İlhan Cihaner ve jandarma kanalıyla eşzamanlı operasyon yaptırarak, bu grupların silahlı terör örgütü olduklarını ortaya koymayı amaçlamışlardır. Şüphelilerin suni delil yaratıp suçsuz olduklarını bildikleri kişi ve/veya kurumlara haksız ve hukuka aykırı olarak terör örgütü muamelesi yapmak istedikleri anlaşılmıştır.'