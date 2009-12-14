Bu takım bu oyunu oynamayı başarabilecek mi?

T24 - Beşiktaş galibiyet serisinin ardından üst üste 2. beraberliğini Manisa'da aldı. Spor yazarı Mehmet Demirkol, dün akşam oynanan maçı yorumladı.



Demirkol'un Milliyet gazetesinde bugün (14.12.2009) yayımlanan yazısı:



Mustafa Denizli, takımının kısmen kemale erdiğini düşünüyor olmalı. 2 haftadır sezon standardının üzerinde açık oynuyorlar. Savunmanın önündeki 2 oyuncuyu savunmanın değil orta sahanın bir parçası olarak gören bir oyun bu. Doğal olarak oyun daha geniş bir alanda oynanıyor. Savunma ligin başında olduğu kadar kalkanlı değil. Top oynamaya çalışıyorlar.



Bu büyük bir takıma daha çok yakışan daha güzel oyun. Ama daha iyi mi, diye sorarsanız, hayır daha iyi değil. Çünkü bu oyunda delinmez gibi gözüken savunmanın o kadar da delinmez olmadığı görülüyor. Ligin 14 golle en düşük ikinci skoreri Manisa’nın bolca pozisyona girişi bundan. Dün Güven, Mehmet Güven, Isaac’le çok önemli pozisyonlardan yararlanamadılar.

Sivok ve Ferrari’nin savunma stratejili oyunda birebirdeki başarılı performansı bu startejiyle oynadığınızda o kadar da parlak durmuyor. Daha çabuk deliniyorlar. Daha çok yoruluyorlar.

Yanlış anlaşılmasın. Denizli’yi eleştiriyor değilim. Büyük takım bu zihniyetle, bu stratejiyle oynamanın yollarını arar. Bu kadar az gol atan, öte yandan çok da az yiyen takıma karşı bu oyunun testini yapmak da doğru bir yaklaşımdır. Geçen hafta rakip Diyarbakır’ken de bunu yapmak doğruydu.



Ancak bu testlerden Denizli’nin beklediğini tam olarak aldığını söyleyemeyiz. Beşiktaş böyle oynayınca ortaya, takımın belirgin bir tempo sorunun olduğu ortaya çıktı. Rakip de açık oyuna uyum sağlamışken topu daha hızlı çevirip boşluk bulmada sorun yaşadılar. Gol dahil neredeyse hiç rakibi eksik yakalayamadılarsa burada bir sorun var demektir. Hem de İsmail, Toraman, Fink ve Ernst oyunun hücum yönüne katılmak için ekstra çaba harcarken bu kadar markajda kalmak, alınacak mesafe olduğunu gösteriyor. Topu daha hızlı ve geniş alanda oynamak büyükleri büyük yapan kilit faktördür. Bunu yapamazsanız sorun yaşamak normaldir. Tabii ligde bunu yapabilen kimse olmadığını da söylemek gerekir.



Beşiktaşlı oyuncuların bu yapı içinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını da eklemek lazım. Ama şimdi durup düşünme vakti. Bu takım bu oyunu oynamayı başarabilecek mi? Yoksa savunma stratejili, ama eninde sonunda kazanan oyuna geri dönmek mi mantıklısı.

Denizli buna karar verecek.