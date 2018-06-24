"Bu tabloya göre 4 milyon fazla oy gözüküyor, sebebini bilen var mı?"

MHP'li Sinan Oğan, Anadolu Ajansı'nın paylaştığı verileri kullanan Milliyet.com.tr'nin ekran görüntüsünü paylaşarak oy sayılarına tepki gösterdi.

"Bu tabloya göre kullanılan oy 29 milyon küsür gözükürken adaylara verilen oyları topladığınızda 33 milyon küsür çıkıyor" diyen Oğan, "4 milyon fazla oy gözüküyor bu tabloya göre. Sebebini bilen var mı?" diye sordu.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Oğan şunları söyledi:

"Bu tabloya göre kullanılan oy 29 milyon küsür gözükürken adaylara verilen oyları topladığınızda 33 milyon küsür çıkıyor. Toplam 4 milyon fazla oy gözüküyor bu tabloya göre. Sebebini bilen var mı?"