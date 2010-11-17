T24 - A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, Hollanda ile oynanacak özel maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.



A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, geleceğin kadrosunu belirlemek istediklerini ifade ederek, ''Bu tabii ki düşe kalka olacak'' dedi.Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



Hiddink, Hollanda maçının oynanacağı Amsterdam Arena Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.



Göreve başladığında iki seçeneğinin bulunduğunu belirten Hollandalı teknik adam, ''İlki 2012 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak. İkincisi de yaz aylarında federasyon başkanı Mahmut Özgener ile görüştüğümüz gibi, tamamıyla takımı yenilemek ve gençleştirmek yoluna gitmekti" dedi ve şöyle devam etti:



"Türk basın mensupları Almanya'ya yenilmemize üzüldü ve şaşırdı. Tabii ki Almanya'ya yenilebiliriz. İkinci maçta Azerbaycan'a hep beraber kaybettik, puan alamadık. Böyle derecesi düşük takımlara karşı oynamak çok zor, bunu Hollanda takımı da iyi biliyor. Bu demek değildir ki, yarın maçtan iyi bir sonuçla çıkmayacağız."



''Böyle iki sonuç almamız nedeniyle ikinci (gençleştirme) seçeneği hızlandırmamız gerekti'' diyen Hollandalı çalıştırıcı, ''Şu an, 2012 sonrasına ve geleceğe yönelik kadro belirlemeyi hedefliyoruz. Bu da tabii ki düşe kalka olacak. Bu nedenlerden dolayı ağır maçlar oynamayı tercih ediyorum. Bu tür ağır maçlardan iyi sonuç alıp herkesi sevindirmeyi hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.





'YENİ NESİL İÇİN FIRSAT'



Hiddink, yarın güzel bir maç oynamayı dileyerek, ''Rakibimiz çok ünlü ve saygın bir ülkenin takımı. Benim için de bu maç, gelecek nesile, yeni oyunculara şans vermek için iyi bir fırsat olacak'' dedi.





'BEN DE MERAK EDİYORUM'



Bazı oyunculara dinlendirdiklerini anlatan Hollandalı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Böylelikle de şu anda milli takımda oynamamış oyunculara da şans veriyoruz ve onları değerlendirme fırsatı yakalıyoruz. Sonuç farklı olabilir düşüncesiyle basit ve kolay bir rakip de seçebilirdik. Yarınki umudumuz bu maçı en iyi şekilde değerlendirmek. Yarınki oyuncularımızın da Türkiye'yi iyi temsil edeceklerini umuyorum. Yarın ne olacağını çok merak ediyorum.''





YABANCIYA KARŞI



Ben ligde Türk oyuncuların daha çok oynamasını isterim. Yabancı oyuncu ne kadar çok olursa bu milli takıma zarar verir diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda Türkiye için değil, bazı ülkeler için de geçerli. Takım olarak yabancı oyuncu getirirseniz, üst düzeyde getirmelisiniz, aksi takdirde almamalısınız.





'AVRUPA STANDARTLARININ ÇOK ALTINDA'



Hiddink, ''Türk futbolunda gerileme mi var'' sorusunu da ''Milli takım Türk kulüplerinin aynasıdır. Kulüplerimizin, hem Türkiye Ligi'nde, hem Avrupa'da başarı yakalamaları gerekiyor. Bu aynı zamanda yurt dışında oynayan Türk futbolcular için de geçerlidir. Görmemiz gereken Türk futbolunun gerçekleridir. Türkiye süper ve şahane futbol ülkesi, her şeye inanılmaz bir hisle yaklaşıyoruz.

Şunu da görmemiz gerekiyor ki, Türk kulüplerinin Avrupa'daki başarısı, Avrupa'daki standartların çok altında. Bunu da yükseltmemiz gerekiyor. Bunu da göz önünde bulundurarak, bu gençlere önümüzdeki senelerde şans vererek en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Başkanımız Mahmut Özgener'in, bu yolu seçmemizden dolayı bana verdiği destekten dolayı çok mutluyum'' diyerek yanıtladı.





TÜRKİYE'DEKİ HAKEMLER



Türkiye'de bütün oyuncuların duygularıyla oynuyor. Bu his hakeme yönelik saldırı haline gelebiliyor. İstenilmeyen bir şekilde sarı ve kırmızı kart görüyorlar. Futbolcuların bu yaklaşımları karşısında Türk hakemlerin sergilediği tavra ise şapka çıkarmak lazım. Avrupa'da ise oyuncular en iyi şekilde eğitilerek, gereksiz kart görmeleri engelleniyor.





OYUNCU SEÇİMİ



''Oyuncu seçimlerinde kriterleriniz nedir'' sorusu üzerine ise Hollandalı çalıştırıcı, ''Bütün oyunculardan isteğimiz, taktiksel, bedensel ve fiziksel olarak, Avrupa kupaları ve kendi liglerinde en iyi şekilde oynamalarını istiyoruz'' yanıtını verdi.



''Milli takıma Avrupa eğitimi almış oyuncuları mı seçiyorsunuz'' sorusunu ise Hiddink, ''Avrupa eğitimi almış kaç oyuncu kadromuzda var, bunu net olarak bilmiyorum. Bu konuda belirli bir hedefimiz yok. Bizi en güzel şekilde temsil edecek oyuncuları seçiyoruz'' diye yanıtladı.





'TAM ANLAMIYLA TEST MAÇI'



Hiddink, Hollanda'nın büyük bir direnç göstereceğini ifade ederek, ''Oyuncularım ciddi bir dirençle karşılaşacaktır. Bizim takım da onlar da ikinci yarıda değişiklik yapabilir. Bizim için tam anlamıyla bir test olacak. İki yıldır oynayan bir takımımız vardı, bunu bozduk. Tamamen yeni bir takımla oynayacağız, hem de makine gibi işleyen bir takıma karşı'' ifadelerini kullandı.



Hiddink, maçın sonucu hakkında yorum yapmak istemediğini de dile getirerek, ''Genç jenerasyonla çalışıyoruz. Maçın önemi benim için büyük. Bu oyuncularla başarılı oluruz, olmayız bunu ileride göreceğiz'' dedi.





AJAX'LA ADININ GEÇMESİ



Amsterdam Arena Stadı'na yakın oturuyorum, gerekirse bisikletle bile işe gelebilirim. Ben şu anda Türk Milli Takımı'nda görevliyim. Burada çok mutluyum. Ajax ile ismimin geçmiş olmasını düşünmek istemiyorum.



TÜRKİYE'DEKİ ZORLUKLAR



''Türkiye'de ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz'' sorusu üzerine Hollandalı çalıştırıcı, şöyle konuştu:



''Ülkeye geldiğinizde elinizde ne var, takım nasıl, nasıl bir çalışma ortamı var? Buna göre kendinize iş yönetimini hazırlıyorsunuz. Türkiye'de futbola ve milli takıma inanılmaz bir hisle yaklaşılıyor, bu beni olumlu bir şekilde etkiliyor. Her zaman başta zorluklar olacaktır.



Azerbaycan'a karşı aldığımız sonuç da üzücü. Şu anki mekanizmayı da biliyorum. İleriye dönük aldığımız kararlarla takımı en iyi şekilde kurduk. Benim için çok sevindirici olan başkanımız ve yardımcısının benimle birlikte elini bu yolda taşın altına koyması. Böylelikle tabii ki 21 yaş altındaki gençlere şans tanıdık. Bunların arasından da en iyi yetenekleri seçmeyi istiyorum.''





