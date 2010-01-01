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Dünya

'Bu süreç al-ver süreci değildir'

Dimitris Hristofyas, 11-21 Ocak tarihleri arasında yapılacak yoğunlaştırılmış Kıbrıs müzakereleriyle ilgili konuştu.

01 Ocak 2010 02:00

T24 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, 11-21 Ocak tarihleri arasında yapılacak yoğunlaştırılmış Kıbrıs müzakerelerinin, bir ''al-ver süreci'' olmayacağını, ''al ver süreci olabilmesi için Kıbrıs sorununun tüm başlıklarının ele alınarak bütünlüklü bir görünümün elde edilmesi gerektiğini'' söyledi.

Hristofyas, Rum Haravgi gazetesine verdiği demeçte, al-ver sürecinin, her iki tarafın Kıbrıs sorunundaki tezlerine ilişkin bütünlüklü bir imaj oluştuğu zaman işe yarayabileceğini savundu. Hristofyas, ''Henüz Toprak konusuna değinmedik, bugüne kadarki müzakerelerde taraflar arasında büyük görüş ayrılığı olduğu izlenimi olsa da Güvenlik konusuna da derinlemesine girmedik'' diye konuştu.

Vatandaşlık ve Göç konularının, dolayısıyla Türkiye kökenli KKTC vatandaşları konusunun yakın geçmişteki 3 görüşmede ele alındığı ifade eden Hristofyas, taraflar arasında bu konunun çözümünde de büyük felsefe ayrılığı bulunduğunu belirtti. Hristofyas, ''Görüş ayrılıkları not ediliyor. Ancak Sayın Talat tezinde ısrar ederse, anladığınız üzere çıkmaza gireriz'' dedi.

Hristofyas, bir soruya karşılık, yoğunlaştırılmış müzakerelerin Kıbrıs sorunu müzakerelerinin sonu olmadığını, ayrıca Kıbrıs sorununun Ocak ayında çözülmesinin de mümkün olmadığını belirtti.

Sıkı takvimleri ve hakemliği kabul etmeyeceklerini bir kez daha vurgulayan Hristofyas, Rum iç siyasi dünyasına da, kendisine güven duyması çağrısında bulundu.

Hristofyas, bir soru üzerine, Talat'ın konfederasyon istediğini söylemediğini ifade ederek, Kıbrıs sorununun bazı konularında, ''konfederasyon koktukları için kendilerinin kabul edemeyeceği tezlerin ortaya konduğunun gerçek olduğunu, ancak genel anlamda Talat'ın müzakerelerde ortaya koyduğu anlayışın konfederasyon olmadığını'' söyledi. Hristofyas, Kıbrıs Türk tarafının tüm tezlerinin kabul edilmesi durumunda devletin fonksiyonelliğinde sorunlar yaşanacağını da savundu.

AB Dönem Başkanlığını üstlenen İspanya'ya ilişkin değerlendirmelerde de bulunam Hristofyas, Noel tatilini Güney Kıbrıs'ta geçiren ve Hristofyas'la da görüşen İspanya Başbakanı Jose Zapatero'nun müzakereleri memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, İspanya'nın Güney Kıbrıs'ın tezlerine saygı duyduğunu ve kendilerine yönelik herhangi bir baskı beklemediklerini söyledi.

Hristofyas ayrıca, İspanya'nın Türkiye'nin AB sürecine ilişkin tutumunun; Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği şeklinde olduğunu da savundu.

Hristofyas, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda da Kıbrıs sorununda çözüme yakın olunmadığını belirtti.

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