‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza attığı için işten atılan akademisyen okula geri dönüyor

‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza attığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Sonja Teresa Katherina Galler, açtığı davayı kazandı.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, sözleşmeli olarak altı yıldır üniversitede görev yapan Galler’in sözleşmesi bir yıl uzatılmasına karşın, bildiriye imza atmasının ertesi günü yönetim kurulu kararıyla sözleşmesi feshedilerek üniversiteden uzaklaştırılmıştı. 16 Şubat’ta avukatı aracılığıyla Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi’ne başvuran Galler’in, yürütmenin durdurulması talebiyle yaptığı başvuru kabul edildi.

Kararda üniversite yönetiminin mahkemeye yeterli bilgi ve belge aktarımı yapmadığı belirtilirken, “Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğacağından 2577 sayılı kanunun 27’nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın ‘yürütmenin durdurulmasına’ oy birliğiyle karar verilmiştir” dendi.

Geçen hafta Mersin 2’nci İdare Mahkemesi, Mersin Üniversitesi’nden atılan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şener’in açtığı davada ‘rektörlüğün böyle bir takdir yetkisinin bulunmadığına’ karar vermişti.