Bu site evden çalışmaya alışamayanlar için ofis ortamı sunuyor

Tasarım şirketi Kids Creative Agency, koronavirüs salgınının ardından evden çalışmaya alışamayanlara ofis ortamı sunan bir web sitesini kullanıma açtı. imisstheoffice, bir ofiste duyulabilecek tüm sesleri içeriyor.



Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok kişi önlem olarak evden çalışmaya başladı. Ofiste çalışmaya alışmış kimi insanlar için evlerindeki sessizliğe uyum sağlamak zor olabiliyor. Şimdi ise bu sorunun önüne geçebilmek için bir web sitesi tasarlandı.

Ofiste duymaya alıştığınız sesler

Kids Creative Agency adlı bir şirket tarafından yapılan imisstheoffice.eu, insanların özledikleri çalışma ortamına dönebilmeleri için tasarlandı.



Siteye girip sol alt köşedeki oynat düğmesine bastığınızda ofislerde yaygın olarak duyulan sesler çalmaya başlıyor. Görsel olarak ofis ortamı sunulmasa da gözlerinizi kapatıp bir an için kendinizi ofisinizde hissedebilirsiniz.

Sakız çiğneme sesi bile var!

Web sitesinde ofislerdeki anlaşılamayan konuşma sesleri, klavye sesi, çalışan bir fan sesi, çalan telefonlar ve çok daha fazlası var.



Hatta masa tenisi oynayanlar, sinir bozucu şekilde sakız çiğneyenler ve yemek yiyenler gibi birçok detay da düşünülmüş. Sitede size sunulan harita üzerindeki objelere tıklayarak istediğiniz sesleri özel olarak da çalabiliyorsunuz.