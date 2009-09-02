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Ekonomi

Bu şirketin hisselerine dikkat!

BİM'in toplam satış geliri, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 24 oranında arttı.Uzun vadede hisselerin değerlenmesi bekleniyor.

02 Eylül 2009 03:00

BİM'in toplam satış geliri, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 24 oranında arttı.Uzmanların görüşü, uzun vadede BİM 'in hisselerinin daha da değerleneceği yönünde.

Türkiye'de en fazla mağazaya sahip olan perakende zinciri BİM (Birleşik mağazalar Anonim Şirketi), bu yılın ilk yarısında net kârını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,9 oranında artırarak 106 milyon 400 bin liraya çıkardı. BİM, geçen yılın ilk yarısında 67 milyon 789 bin lira, tamamında ise 114 milyon 180 bin lira tutarında net kâr elde etmişti. BİM'in bu yılın ikinci çeyreğindeki karı da 51.2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu yıl içinde Fas'ta da mağazalar açarak yurtdışına ilk adımını atan BİM'in 2008 sonunda 2 bin 285 olan mağaza sayısı, bu yılın ilk yarısında 2 bin 496'ya çıktı. Şirketin mağaza sayısı 211 adetlik artış gösterirken, 2008 sonunda 12 bin 769 olan ortalama personel sayısı da bin 409'luk artışla 14 bin 178'e çıktı.

Toplam ciro 2.5 milyar lira


BİM'in toplam satış geliri, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 24 oranında artarak 2 milyar 509 milyon liraya çıkarken, şirketin ilk altı aydaki günlük ortalam cirosu 13 milyon 865 bin lira olarak gerçekleşti. BİM'in ikinci çeyrek satışları ise 1 milyar 286 milyon lira oldu. Sermayesinin yüzde 18,6'sı Mustafa Latif Topbaş'a, yüzde 14,6'sını Abdulrahman A. El Khereji'ye ait olan BİM'in brüt kârı yüzde 37'lik artışla 453.8 milyon lira, faaliyet kârı ise yüzde 57'lik artışla 131.8 milyon liraya çıktı. Geçen yılın ilk yarısında yüzde 3,3 olan net kâr marjı, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,2'ye yükseldi. BİM'in aktif büyüklüğü, 2008 sonuna göre yüzde 16,7'lik artışla 979.3 milyon liraya çıkarken, özsermayesi 312.8 milyon TL, kısa vadeli borcu 648.9 milyon TL, dönen varlıkları ise 533.9 milyon TL olarak gerçekleşti.

İLK ALTI AYDA BİM(Bin TL)
 
2008/9
2009/9
Değ.(%)
Satış
2.025.171
2.509.611
23,9
Brüt kâr
331.363
453.838
36,9
Faaliyet kârı
83.715
131.834
57,4
Net kâr
67.789
106.400
56,9
Mağaza
*2.285
2.496
9,2
Personel
*12.769
14.178
11,0
Aktif
*838.950
979.379
16,7
Özkaynak
*266.103
312.865
17,5
Dönen varlık
*423.062
533.974
26,2

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