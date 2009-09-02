Bu şirketin hisselerine dikkat!

BİM'in toplam satış geliri, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 24 oranında arttı.Uzmanların görüşü, uzun vadede BİM 'in hisselerinin daha da değerleneceği yönünde.
Türkiye'de en fazla mağazaya sahip olan perakende zinciri BİM
(Birleşik mağazalar Anonim Şirketi), bu yılın ilk yarısında net
kârını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,9 oranında
artırarak 106 milyon 400 bin liraya çıkardı. BİM, geçen yılın
ilk yarısında 67 milyon 789 bin lira, tamamında ise 114 milyon
180 bin lira tutarında net kâr elde etmişti. BİM'in bu yılın
ikinci çeyreğindeki karı da 51.2 milyon TL olarak gerçekleşti.
Bu yıl içinde Fas'ta da mağazalar açarak yurtdışına ilk adımını
atan BİM'in 2008 sonunda 2 bin 285 olan mağaza sayısı, bu yılın
ilk yarısında 2 bin 496'ya çıktı. Şirketin mağaza sayısı 211
adetlik artış gösterirken, 2008 sonunda 12 bin 769 olan ortalama
personel sayısı da bin 409'luk artışla 14 bin 178'e çıktı.
Toplam ciro 2.5 milyar lira
BİM'in toplam satış geliri, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde
24 oranında artarak 2 milyar 509 milyon liraya çıkarken,
şirketin ilk altı aydaki günlük ortalam cirosu 13 milyon 865 bin
lira olarak gerçekleşti. BİM'in ikinci çeyrek satışları ise 1
milyar 286 milyon lira oldu. Sermayesinin yüzde 18,6'sı Mustafa
Latif Topbaş'a, yüzde 14,6'sını Abdulrahman A. El Khereji'ye ait
olan BİM'in brüt kârı yüzde 37'lik artışla 453.8 milyon lira,
faaliyet kârı ise yüzde 57'lik artışla 131.8 milyon liraya
çıktı. Geçen yılın ilk yarısında yüzde 3,3 olan net kâr marjı,
bu yılın aynı döneminde yüzde 4,2'ye yükseldi. BİM'in aktif
büyüklüğü, 2008 sonuna göre yüzde 16,7'lik artışla 979.3 milyon
liraya çıkarken, özsermayesi 312.8 milyon TL, kısa vadeli borcu
648.9 milyon TL, dönen varlıkları ise 533.9 milyon TL olarak
gerçekleşti.
|
İLK
ALTI AYDA BİM(Bin TL)
|
|
2008/9
|
2009/9
|
Değ.(%)
|
Satış
|
2.025.171
|
2.509.611
|
23,9
|
Brüt kâr
|
331.363
|
453.838
|
36,9
|
Faaliyet kârı
|
83.715
|
131.834
|
57,4
|
Net kâr
|
67.789
|
106.400
|
56,9
|
Mağaza
|
*2.285
|
2.496
|
9,2
|
Personel
|
*12.769
|
14.178
|
11,0
|
Aktif
|
*838.950
|
979.379
|
16,7
|
Özkaynak
|
*266.103
|
312.865
|
17,5
|
Dönen varlık
|
*423.062
|
533.974
|
26,2