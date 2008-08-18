Bu sezon yerli antrenör moda

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunda 16 Türk, 2 de yabancı teknik adam görev yapacak. Ligde bir takım ise yeni ismiyle mücadele edecek. Ligde, 2008-2009 futbol sezonu yaklaşırken, takımlar da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren takımlar, teknik kadrolarını ise oluşturdu. Ligde 16 kulüp, tercihini yerli teknik adamlardan yana kullanırken Galatasaray, Alman çalıştırıcı Michael Skibbe, Fenerbahçe ise İspanyol Luis Aragones'e yeni sezon için görev verdi.



Yeni sezonda görev yapacak yabancı teknik direktör sayısı böylelikle 2'de kaldı. 2007-2008 futbol sezonunda ise 15 Türk, 3 de yabancı teknik adamla lig başlamıştı. Turkcell Süper Lig'de takımların çoğunluğu geçen sezon ligi tamamladığı teknik direktörle yeni sezona başlayacak. Ligde yer alan 18 kulüpten sadece 7'si teknik adam değişikliğine giderken, 11 kulüp ise eskilerle devam kararı aldı.



Ligde ezeli rekabetin yaşandığı 4 büyük kulüpten ikisi teknik adam değişikliği yaşarken, diğer ikisi ise geçen sezon ligi tamamladığı teknik direktörlerle yeni sezonda mücadele edecek.Turkcell Süper Lig'in yeni ekiplerinden Antalyaspor ve Eskişehirspor, kendilerini üst lige taşıyan teknik adamları değiştirirken, Kocaelispor ise bitime 3 hafta kala görev verdiği Engin İpekoğlu ile mücadele edecek.



Antalyaspor, üst lige terfi ettiği Yılmaz Vural'ın yerine Hikmet Karaman, Eskişehirspor da Metin Diyadin-Nejat Biyediç yerine Rıza Çalımbay değişikliğine gitti. Ligin yeni ekipleri arasında bulunan Kocaelispor ise Fuat Yaman-Kayhan Çubukçu'nun ardından bitime 3 hafta kala görev verdiği Engin İpekoğlu ile yeni sezonda da başarı arayacak.



Takımlar ve teknik direktörleri



Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunda görev yapacak teknik adamlarla,geçen sezon sonu itibariyle takımlarda görev yapan teknik direktörler şöyle:



Takım Teknik Direktör Ülkesi Geçen Sezon Sonu

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Galatasaray Michael Skibbe Türkiye Cevat Güler

Fenerbahçe Luis Aragones İspanya Zico (Brezilya)

Beşiktaş Ertuğrul Sağlam Türkiye Ertuğrul Sağlam

Trabzonspor Ersun Yanal Türkiye Ersun Yanal

Sivasspor Bülent Uygun Türkiye Bülent Uygun

Ankaragücü Hakan Kutlu Türkiye Hakan Kutlu

Ankaraspor Aykut Kocaman Türkiye Saffet Susiç (Bosna-Hersek)

Bursaspor Samet Aybaba Türkiye Samet Aybaba

Denizlispor Ali Yalçın Türkiye Güvenç Kurtar

Gaziantepspor Nurullah Sağlam Türkiye Nurullah Sağlam

Gençlerbirliği Mesut Bakkal Türkiye Mesut Bakkal

Hacettepe Osman Özdemir Türkiye Osman Özdemir

İst.B.Şehir Bld. Abdullah Avcı Türkiye Abdullah Avcı

Kayserispor Tolunay Kafkas Türkiye Tolunay Kafkas

Konyaspor Raşit Çetiner Türkiye Raşit Çetiner

Antalyaspor Hikmet Karaman Türkiye Yılmaz Vural

Eskişehirspor Rıza Çalımbay Türkiye Nejat Biyediç (Bosna-Hersek)

Kocaelispor Engin İpekoğlu Türkiye Engin İpekoğlu

