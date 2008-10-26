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Spor

Bu sezon burdayım

Manchester United'ın Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo, sezon sonuna kadar kulübünde kalacağını söyledi.

26 Ekim 2008 03:00


İngiltere Premier Lig kulüplerinden Manchester United'ın Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo, sezon sonuna kadar kulübünde kalacağını söyledi.

Ronaldo, İspanya'dan Marca gazetesine yaptığı açıklamada, Ağustos ayının başında teknik direktör Alex Ferguson ile yaptığı toplantı sonrasında, bu sezon da İngiliz kulübünde kalma kararı aldığını belirterek, ''Şimdi, burada kalmakla en iyi kararı verdiğimi anlıyorum. Bedenen ve ruhen Manchester United'dayım'' dedi.

Manchester United oyuncusu olduğunu hatırlatan Ronaldo, kulübüne, takım arkadaşlarına ve taraftarlara saygı duyduğunu, bu nedenle şu an başka kulüplerle görüşmek istemediğini ifade etti.

Ronaldo, ''Gelecekte neler olacağını ancak Tanrı bilir, ancak gelecek sezona kadar buradayım'' diye konuştu.

La Liga kulübü Real Madrid, 4 ayı aşkın bir süredir 23 yaşındaki Portekizli oyuncuya göz koymuştu.

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