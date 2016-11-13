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Bu sessizliği dinleyin; Ahmet Altan'dan dünyaya 'sessiz' mesaj

Dündar, "Ahmet Altan’ın da mesaj olarak 'sessizliği' gönderdiğini" söyledi

13 Kasım 2016 04:14

Almanya’da bulunan Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, Alman ZDF kanalında tutuklu yazarlar Aslı Erdoğan ile Ahmet Altan’ın mektubunu okudu.

Dündar’ın okuduğu mesajlar Alman basınında yoğun ilgi gördü. Gazete Karınca’nın haberine göre, Dündar, "Aslı Erdoğan’ın mektubunda Avrupa ülkelerine seslenirken Türkiye’de Kürtler, Aleviler ve demokratların tutuklama ve ölümlerle tasfiye edildiğini, durumun vahim olduğunu" söylediğini aktardı.

Ahmet Altan’ın da mesaj olarak “sessizliği gönderdiğini” belirten Dündar, “Tek mesajım dışarıya mesaj gönderemiyor olmak” dediğini bildirdi.

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