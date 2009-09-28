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Yaşam

Bu sefer silahı eline alan kadındı

Gaziantep'te sokakta yaşanan tartışmada Canan G., erkek arkadaşını başından vurarak öldürdü.

28 Eylül 2009 03:00

Gaziantep'te sokakta yaşanan tartışmada Canan G., erkek arkadaşını başından vurarak öldürdü.

Gaziantep'te bir kadın,tartıştığı erkek arkadaşını sokakta tabancayla öldürdü.

Şahinbey Mahallesi Güzeller Sokak'ta, Canan G. (31) ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Emrah Tatlı (23) arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Canan G, çantasından çıkardığı tabancayla Emrah Tatlı'nın başına 2 el ateş etti. Emrah Tatlı, olay yerinde öldü.

Canan G, olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine, Tatlı'yı vurduğu tabancayla birlikte teslim oldu.

Emrah Tatlı'nın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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