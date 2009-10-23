Bu sefer günlükten 2. Dünya Savaşı çıktı

Türk pilotun 2. dünya savaşında bombardımanlara katıldığı ortaya çıktı

Türk pilotlarının Türkiye 2. Dünya Savaşı’na girmeden çok daha önce bombalamalara katıldığı ortaya çıktı. 64 yıllık sırrı Orgeneral Alpkaya’nın günlüğü ortaya çıkardı.

Türkiye 2. Dünya Savaşı’na 23 Şubat 1945’te girdi. Ancak Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Emin Alpkaya’nın İsviçre’de yaşayan kızı Tülin Alpkaya babasından kalan günlüğü inceleyerek Türk pilotlarının 1941’den itibaren savaşta görev yaptığı ve bombalamalara katıldığını ortaya çıkardı.

“Berlin’e hazır mısın?”

Cranwell’deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Okulu’nda eğitim gören Emin Alpkaya ve arkadaşları Spitfire tipi uçaklarda eğitim alıp çeşitli görevlere katıldı. Alpkaya’nın kızı Tülin Alpkaya, “Babamın bombalamalara katıldığına dair günlüğükte çok açık kanıtlar var. Mesela birinde ” Sabah 6’da bombardımandan döndüm. Çok yorgunum. İngiliz subay uyandırmaya geldi. Odamdam kovdum“ diyor. Günlükte sık sık bombalamaya gittim ya da döndüm gibi ifadeler kullanıyor. 1943’teki bir tarihte ise şöyle yazıyor; ’Bugün hocam bana artık Berlin’e gitmeye hazır mısın?’diye sordu.’O tarihlerde Cranwell’de bulunmuş Malcolm Barals bana ’O dönem İngiltere’deki bütün pilotlar çeşitli bombardıman ve görevlerde kullanıldı” dedi. Babam bu konuda çok ketumdu. İngiltere’ye eğitime gittiğini bilirdik. Ancak hiç bir zaman bombalamalara katıldığını anlatmamıştı. Sadece o günleri hatırladığında ‘Almanlar Amerikalılar’ı hiç affetmeyecek’ derdi” dedi.

“Tarlaya zorunlu iniş”

Günlükte, Afrika ülkelerini geçerek Güney Afrika’dan bindiği bir gemiyle Torquay’a giden Alpkaya ilk bombardımanla Torquay Limanı’nda tanışıyor. Alpkaya güvertesinde bulunduğu gemiden Alman uçaklarının bir İngiliz savaş gemisini bombalamasını izliyor ve şok oluyor. Alpkaya, eğitim uçuşları sırasında bir karnıbahar tarlasına zorunlu iniş yaptığını, bundan çok utandığını ve daha iyi çalışmaya yemin ettiğini de günlüğünde anlatmış. Org. Alpkaya 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında başarılı hava operasyonlarını yöneten Hava Kuvvetleri Komutanı olarak tanınmıştı. Türkiye’nin o tarihlerdeki eğitimlerde hayatını kaybeden 14 hava şehidi ise Londra Brookwood Mezarlığı’ndaki Türk Şehitliği’nde yatıyor