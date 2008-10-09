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Ekonomi

Bu sefer de hızlı artış borsayı kapattırdı

Rus borsalarında bugün işlemler bu kez de hızlı artış yüzünden bir saatliğine durduruldu.

09 Ekim 2008 03:00

Rus borsasında dün yaşanan aşırı kayıplar nedeniyle MICEX endeksi cuma, RTS endeksi de bugüne kadar durdurulmuş, ancak her iki endeksin bu sabah yeniden işlem yapması kararı alınmıştı.

RTS endeksi açıldıktan 30 dakika sonra yüzde 7'lik artış kaydederken, MICEX endeksi de 30 dakika içinde yüzde 10'luk yükselme gösterdi.

Önceki günlerdeki panik havasını üstünden attığı gözlemlenen borsa da MICEX endeksi yüzde 15 oranında artarak 734, RTS endeksi de yüzde 10'luk artışla 846,5 puana ulaştı.

Endekslerdeki bu hızlı artış üzerine yerel saatle 12.40'da işlemlerin bir saatliğine durdurulduğu açıklandı.

Rus borsalarında endeks bir seansta yüzde 5'in üzerinde artış veya kayıp göstermesi halinde işlemler durduruluyor.

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