T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Bu savaşın galibi yok'

Yapılan bir ankete göre İsrailliler, Gazze savaşının kazananının olmadığı görüşünde.

07 Ağustos 2014 20:17


İsrailliler, İsrail ordusuyla Filistinli silahlı gruplar arasında bir ayını dolduran çatışmaların galibinin olmadığına inanıyor. Haaretz gazetesinde yayınlanan anket sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 51'i İsrail'in başlattığı operasyonun net bir galibi bulunmadığını belirtti.

Anket, salı günü başlayan ve cuma gününe kadar devam etmesi öngörülen ateşkes kararının ardından düzenlendi.

Ankete katılan 442 İsrail vatandaşının yüzde 36’sı kazananın İsrail olduğunu belirtirken, yüzde 6'lık kesim Gazze Şeridi'ni kontrolü altında bulunduran Hamas'ın kazandığı görüşünde.

Netanyahu'nun kriz yönetimi

Ankette ayrıca İsrail hükümetinin operasyonun temel hedefi olarak gösterdiği, Hamas'ın tünellerinin tamamen tahrip edilmesine kısmen ulaşıldığını düşünenlerin oranı ise yüzde 56. Buna rağmen ankete katılanların yüzde 77'si Başbakan Benyamin Netanyahu'nun kriz yönetimini 'iyi' ya da 'mükemmel' olarak nitelendirdi.

8 Temmuz'dan bu yana devam eden çatışmalarda yaklaşık bin 900 Filistinli ve 67 İsrailli hayatını kaybetti.

Haaretz’e göre ankete katılanların büyük bir çoğunluğuysa İsrail hükümetinin Filistin Kurtuluş Örgütü ile tekrar barış müzakerelerine başlamasına ve Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın desteklenmesine sıcak bakıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YapılanGazzeFilistinliHamasNetanyahuBaşbakan Benyamin NetanyahuTemmuzFilistin KurtuluşFilistinYönetimi Başkanı Mahmud AbbasWelle Türkçe DW/AFPGİ/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24