'Bu savaşın galibi yok'



İsrailliler, İsrail ordusuyla Filistinli silahlı gruplar arasında bir ayını dolduran çatışmaların galibinin olmadığına inanıyor. Haaretz gazetesinde yayınlanan anket sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 51'i İsrail'in başlattığı operasyonun net bir galibi bulunmadığını belirtti.

Anket, salı günü başlayan ve cuma gününe kadar devam etmesi öngörülen ateşkes kararının ardından düzenlendi.

Ankete katılan 442 İsrail vatandaşının yüzde 36’sı kazananın İsrail olduğunu belirtirken, yüzde 6'lık kesim Gazze Şeridi'ni kontrolü altında bulunduran Hamas'ın kazandığı görüşünde.

Netanyahu'nun kriz yönetimi

Ankette ayrıca İsrail hükümetinin operasyonun temel hedefi olarak gösterdiği, Hamas'ın tünellerinin tamamen tahrip edilmesine kısmen ulaşıldığını düşünenlerin oranı ise yüzde 56. Buna rağmen ankete katılanların yüzde 77'si Başbakan Benyamin Netanyahu'nun kriz yönetimini 'iyi' ya da 'mükemmel' olarak nitelendirdi.

8 Temmuz'dan bu yana devam eden çatışmalarda yaklaşık bin 900 Filistinli ve 67 İsrailli hayatını kaybetti.

Haaretz’e göre ankete katılanların büyük bir çoğunluğuysa İsrail hükümetinin Filistin Kurtuluş Örgütü ile tekrar barış müzakerelerine başlamasına ve Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın desteklenmesine sıcak bakıyor.