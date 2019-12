Bu şartlarda İsrail ile zor!

T24 - AKP'nin Dışilişkiler Koordinatörü Kınıklıoğlu, New York Times ve International Herald Tribune'de çıkan makalesinde Ortadoğu'daki yeni dönem ve Türkiye-İsrail ilişkilerine değindi. Kınıklıoğlu, ilişkilerin iyileşmesi için Gazze ve Suriye'yi adres gösterdi.





AKP Dış İlişkiler Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Suat Kınıklıoğlu, ''Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğu ve artık soğuk savaş döneminin bir uydu devleti olmadığı yönündeki zihinsel değişikliği başta İsrail olmak üzere tüm ülkelerin yapması gerektiğini'' kaydetti.



Suat Kınıklıoğlu, New York Times ve International Herald Tribune gazetelerinde ''Biraz Saygı Lütfen'' başlığıyla çıkan makalesinde, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'a yönelik tutumunun ardından İsrail'in özür dilediğini, ancak bu olayın iki ülke arasında süren gerilimin bir başka aşamasından biri olacağınıbelirtti.





"Anlaşmazlıklar devam eder"



Kınıklıoğlu, ''Devlet yönetimi işini iyi bilenlerin, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi, Yahudi yerleşimlerinin tamamen ve acil olarak dondurulması ve İsrail'in genel olarak barış süreciyle ilgili olarak duruşunda fark edilir değişiklikler olmadığı sürece, Türkiye ile İsrail arasındaki anlaşmazlıkların devam edebileceğini bildiklerini, Türkiye'nin İsrail'in politikalarına itirazının İsrail ve Amerika'da bazılarının iddia ettiği üzere Yahudi düşmanlığı olmadığını da çok iyi bildiklerini'' yazdı.



ABD ve Avrupa ülkelerinin Suriye'yi tecrit etmeye çalıştıkları bir dönemde, Washington'un Türkiye'nin Suriye'ye yönelik açılımını eleştirdiği günleri çok iyi hatırladığını ifade eden Kınıklıoğlu, bugün ise ABD ve Avrupa politikalarının bu konuda tamamen tersine döndüğünü ve şimdi iki tarafın da Suriye ile diyaloğa girmenin doğru yol olduğunu anladıklarını vurguladı.



Kınıklıoğlu yine o dönemde Türkiye'nin Orta Doğu ile ilgili görüşlerinin pek dikkate alınmadığını, ancak Amerikalılar'ın 2007 yılında tutumlarını değiştirmeye başladıklarını, Türkiye'nin artık soğuk savaş döneminin uydu devleti değil, bölgesel bir güç olduğunu ve kendisine bu şekilde davranılması gereğini kabul ettiklerini kaydetti.



Suat Kınıklığlu, ABD'de Türkiye ile ilgili bu zihinsel değişikliği sağlamanın biraz çaba ve zaman aldığını, ancak Barack Obama'nın ABD Başkanı olmasının ardından kısa bir süre sonra Türkiye'yi ziyaret etmesinin bu yeni anlayışı teyit ettiğini bildirdi.





"Avrupa hala zorlanıyor"



Avrupalılar'ın Türkiye ile ilgili bu zihinsel değişikliği yapmakta hala zorlandıklarını ve bu yüzden Türkiye-Avrupa ilişkilerinin halen kırılgan olduğuna işaret eden Kınıklıoğlu, İsrail'in de aynı şekilde Türkiye'nin değiştiği ve Orta Doğu'ya yeniden girişinin de kalıcı olduğu gerçeğini tam olarak kabul etmiş görünmediğini ifade etti.





"O günler geride kaldı"



İsrail'in Türkiye ile ilişkilerde 1990'lar dönemine geri dönmeyi arzuladığını belirten Kınıklıoğlu, ''O günler geride kaldı'' dedi ve AKP hükümette bile olmasa o dönemin geri gelmesinin pek ihtimal dahilinde olmadığına işaret etti.



Suat Kınıklıoğlu, Türk büyükelçilerine her zaman düzgün bir şekilde davranılması gerektiğini vurgulayarak, bir Türk büyükelçisini küçük düşürmeye yönelik acemi, beceriksiz çabaların, İsrail'in iç siyasi hesaplarının asla bir parçası olmaması gereğinin de altını çizdi.



Türkiye'nin bölgesel politikasının, Orta Doğu da dahil yakın komşularıyla yeniden bütünleşmeyi öngördüğünü dile getiren Kınıklıoğlu, Türkiye'nin aynı zamanda bir G20 ülkesi ve BM Güvenlik Konseyi üyesi olduğunu, AB ile adaylık müzakerelerini sürdürdüğünü ve pek çok bölgede giderek daha da etkili olan bir ülke olduğunu vurguladı.



Kınıklıoğlu, Türkiye'nin bölgede daha kapsayıcı bir düzenin oluşması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini de kaydetti.





"İsrail ile iyileşme mümkün görünmemekte"



Makalesinde, Türkiye'de kamuoyu yoklamalarında da teyit edildiği üzere Türk halkının ve hükümetinin Filistinliler'in içinde bulundukları kötü duruma karşı büyük hassasiyet duyduğu da ifade eden Kınıklıoğlu, ''(İsrail'e yönelik olarak) Gazze'deki insani durumu iyileştirme yönünde gözle görülür bir değişiklik olmadığı ve Suriye ile barış yapma yönünde daha yapıcı bir tutum benimsenmediği sürece, Türkiye'nin İsrail ile ikili ilişkilerinin niteliğinin iyileşmesi pek mümkün görünmemektedir.



Doğru yönde atılacak ilk adım, yeni bölgesel ortamı ve Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını kabul etmektir. Bunun olması için de Türkiye ile ilgili zihinsel değişikliği yapmak gerekmektedir'' dedi.