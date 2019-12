-''Bu şampiyonaya katılmalıyız'' ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Milli futbolcu Emre Belözoğlu, Türkiye'nin her ne pahasına olursa olsun, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılması gerektiğini söyledi. Emre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Türkiye'nin Hırvatistan ile 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri play-off turunda yapacağı maçları değerlendirdi. (A) Milli Takım'ın geçmişte de eleme turları oynadığını, ancak bu turları geçtiğinde iyi bir turnuva takımı olduğunu gösterdiğini söyledi. Başarı için sonuna kadar savaşılması ve iyi konsantre olunması gerektiğinin altını çizen milli futbolcu, ''İki maç oynayacağımızı unutmayalım. İlk maçta avantaj yakalarsak, ikinci maçta tek yapmamız gereken bu avantajı korumak olur'' dedi. 31 yaşındaki Emre, ''2010 Dünya Kupası'na katılamadığımızı biliyorsunuz. Bu yüzden Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmalıyız. Ben iki büyük turnuvada, 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynadım, ancak 2000'deki Avrupa Şampiyonası'nda sakatlığım nedeniyle yer almadım. Kendimi tecrübeli bir oyuncu olarak görüyorum ve bu benim son turnuvam olabilir. Bu yüzden takım arkadaşlarımla ne pahasına olursa olsun bu şampiyonaya katılmamız gerektiğini düşünüyoruz'' diye konuştu. Türk Milli Takımı'nın güçlü bir ekip olduğuna da değinen Emre, ''İspanya, Almanya ya da Hollanda kadar güçlü olduğumuzu düşünmüyorum, ancak büyük turnuvalara katıldığımızda, Türkiye bu takımlarla başa baş mücadele ediyor. Bunun nedeni, Türk futbolcuların gerçek karakterlerini turnuvalarda göstermesi ve kadroda çok yetenekli isimlerin yer alması'' ifadesini kullandı. -Kaptanlık ve yaş- Takım kaptanı olarak özel bir görevi olduğunu söyleyen Emre, ''Bu büyük bir sorumluluk, ancak bu görevi üstlenebilecek 3-4 oyuncumuz var. Genç takım arkadaşlarıma örnek olmaya çalışıyorum. Ülkenizin ahlaki değerlerini temsil etmeniz ve herkesten saygı görecek şekilde yaşamanız lazım'' dedi. Yaşı nedeniyle bir süre sonra A Milli Takım'da oynayamayabileceğinin farkında olduğunu söyleyen Emre, ''Şu an önceliğimiz play-off'ları geçmek. Sonra ailem ve yakın arkadaşlarımla her şeyi konuşacağım. Hem mental, hem fiziksel olarak aşırı çaba harcıyorum, bu nedenle şampiyonadan önce milli takımı bırakmak seçeneğini göz ardı etmiyorum'' diye konuştu. Milli takımda 11 yıldan uzun süredir forma giydiğini belirten Emre, ''Sakatlık olmasaydı, en çok milli olan Türk futbolcu olurdum, ancak kendiniz için ne düşündüğünüz değil, başkalarının sizin için ne söylediği önemli. Benim milli takım kahramanlarım Okan Buruk, Tugay Kerimoğlu, Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin'di'' dedi.