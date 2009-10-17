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Bu sahneler internette izlenme rekoru kırıyor!

Son zamanlarda yerli dizilerde yer alan sevişme-öpüşme sahneleri izleyenlerin büyük ilgisini çekerken internette de tıklanma rekorları kırıyor.

17 Ekim 2009 03:00

Son zamanlarda yerli dizilerde yer alan sevişme-öpüşme sahneleri izleyenlerin büyük ilgisini çekerken internette de tıklanma rekorları kırıyor.

Son olarak 'Aşkı Memnu' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Behlül ile Beren Saat'in oynadığı Bihter'in sevişme sahnesi günlerce dillerden düşmedi.

Türkan Şoray kanunlarını çöpe atan oyuncuların RTÜK'e göre 'kırmızı noktalı' olan bu sahneleri, dizilerin reytinglerini de yükseltiyor. Durumun farkında olan yönetmenler ve yapımcılar ise bu tarz sahnelere yer vermekten çekinmiyorlar.



Öte yandan bu cüretkar sahneler internet ortamında da ilgi görüyor. Dünyaca ünlü paylaşım sitesi youTube'da dizilerin en çok bu sahneleri tıklanıyor. İşte ünlü paylaşım sitesi youTube'da en rağbet gören öpüşme-sevişme sahneleri ve tıklanma sayıları:

1- 'Asi' (Tuba Büyüküstün- Murat Yıldırım) 335 bin 949
2- 'Bir Bulut Olsam' (Şükran Ovalı- Engin Akyürek) 302 bin 423
3- 'Yaprak Dökümü' (Deniz Çakır-Caner Kurtaran) 286 bin 593
4- 'Aşk-ı Memnu' (Kıvanç Tatlıtuğ- Beren Saat) 214 bin 15
5- 'Hanımın Çiftliği' (Özgü Namal- Caner Cindoruk) 17 bin 972

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