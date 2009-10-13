Bu saat uykunuzu düzenleyecek

Saat sektörünün prestijli markalarından Jacques Lemans, ‘ISEE’ adını verdiği yeni modeliyle bir ilke imza atıyor.



Bilim adamlarının da onayladığı saat, içindeki kimyasallar sayesinde kullanıcısının uyku düzenini sağlıyor. Jacques Lemans Yönetim Kurulu Başkanı Alfred Riedl, “Kullanıcısının bağışıklık sistemini güçlendiriyor, uyku düzenini sağlıyor ve vücuda pozitif enerji veriyor” dedi. Riedl, ISEE Watch’ın piyasadaki satış fiyatının ise 300 Euro ile bin Euro arasında değişeceğini açıkladı.



Yıllık satışı 1.2 milyon



Dünyanın önde gelen saat markalarından Jacques Lemans, Türkiye’deki bayilerini Avusturya’da ağırladı. Şirketin 2010 yılı hedeflerinin anlatıldığı toplantıda, koleksiyon saatlerin de tanıtımı yapıldı. Yıllık 1 milyon 200 bin saat satışı gerçekleştiren Jacques Lemans’ın Yönetim Kurulu Başkanı Alfred Riedl, sektöre yeni bir ivme kazandırmak amacıyla üretilen ISEE saatlerini ilk kez Türk bayilerine tanıttı.



Bilim adamları onayladı



Riedl, ISEE’nin kola takılan diğer saatlerden çok farklı özelliklere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: “ISEE bilinen klasik saatlerin dışında çok önemli özelliklere sahip. Kullanıcısının bağışıklık sistemini güçlendiriyor, uyku düzenini sağlıyor ve vücuda pozitif enerji veriyor. Koldaki damarlar üzerinden vücudu olumlu etkiler veren saat, Avrupa’da birçok üniversitenin bilim adamlarının yaptığı testlerde başarılı oldu. Patenti alınan ISEE, özel kimyasal maddeler içeriyor. Ağırlıklı karbonla üretilen saatlerin satışına, önümüzdeki günlerde başlanacak.”



Satışlar yüzde bin 200 arttı



Jacques Lemans’ın Türkiye Distribütörü ACY Saat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yaman ise Türkiye’deki satışlara ilişkin bilgi verirken, üç yılda satışlarının yüzde 1.200 civarında artığını açıkladı. Yaman, “2010 yılında satışlarımızın artmasını öngörüyoruz. ISEE saatler şimdiden büyük ilgi görmeye başladı” dedi.



F1’den sonra Şampiyonlar Ligi ile anlaştı



Jacques Lemans, üç yıl önce yaptığı anlaşmanın ardından F1 adına özel saatler üretmeye başlarken, geçtiğimiz ay UEFA ile yeni bir anlaşma yapıldı. Firma, 2010 yılından itibaren, Şampiyonlar Ligi için özel saatler üreterek kullanıcılarına sunacak.