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Bu programları kullananlar da ByLock IP'sine girmiş!

Adli Bilişim Uzmanı Koray Peksayar'ın iddiaları savcılığa iletildi

15 Ekim 2017 15:06

Daha önce Balyoz davalarında bilirkişilik yapan Adli Bilişim Uzmanı Koray Peksayar, 'Morbeyin' adlı şirketin çıkardığı uygulamaların da ByLock'a erişim sağladığını öne sürdü. Avukat Ali Aktaş, Peksayar'ın iddiasını savcılığa sunarak inceleme talep etti.

Adli Bilişim Uzmanı Koray Peksayar'ın hazırladığı rapora göre, Morbeyin.com adlı şirketin çıkardığı 8 uygulamanın içinde yer alan bazı küçük reklam dosyaları, ByLock İP'lerini kullanıyor.

Memurlar.net'te yer alan habere göre, ByLock programını indirmemiş kişiler, Morbeyin.com adlı şirketin uygulamalarını kullandığında, direkt ByLock serverlerina bağlanmış gibi görünmüşler.

Morbeyin.com adlı şirketin çıkardığı uygulamalar şu şekilde:

Best Free Music
Freezy Müzik Bul Dinle
Freezy Play Free Music Online
Mor German Engslish Dictionary
En ucuz Fiyat
Mor Almaca Türkçe Sözlük
Music Search Beta
Araba2.com

Peksavar, 52 sayfalık raporunda, şuan için yayında olmayan bu uygulamalardan bazılarının ana dosyalarına erişmiş.

Av. Ali Aktaş, çevrelerinde bilinen ve tanınan, FETÖ ile irtibatı olması mümkün olmayan kişilerde gözüken "ByLock" tespitlerinin bundan kaynaklanabileceğini belirtiyor. Yani bazıları şarkı dinlemek için bu uygulamaları kullanırken farkında olmadan ByLock serverlarının İP'lerine bağlanmıştır.

Gerçekten de, mesaj içeriği olmamasına rağmen ByLock kullandığı iddia edilen kişiler, eğer bu sitelere bağlandıkları için ByLock kullanmış gibi görünüyorlarsa, bu konuya ivedi olarak eğinilmelidir.

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