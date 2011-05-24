Bu plakaların trafiğe çıkması yasak!

T24 - İzmir’de PKK’nın şehir yapılanmasını hatırlattığı gerekçesiyle içinde KCK geçen plakalara izin verilmemesi, akıllara diğer yasaklı plakaları getirdi. KEL, LAN, NAH, APO, PKK gibi harfler olan plakalar kimseye verilmiyor.



Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü’ne elektronik posta gönderen çok sayıda İzmirli, araç sahiplerine “KCK'' harf sıralı plaka verilmesinden rahatsızlık duyduklarını bildirdi. Bunun üzerine konu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletildi.



Talebi yerinde bulan Genel Müdürlük, araçlara ''KCK” harf sıralı plaka verilmesi işlemini durdurdu. Daha önce verilenlerin de müracatta bulunulması halinde değiştirilmesine karar verildi.



PKK terör örgütünün şehir yapılanmasının adının kısaltması olduğu gerekçesiyle KCK plakasına izin verilmemesi, diğer yasaklı plakaları hatırlattı.



Küçük düşürücü olması nedeniyle KEL, LAN, LEN, MAL, NAH gibi harf öbeklerin taşıyan plakalar trafiğe çıkamıyor.



PKK ve Abdullah Öcalan’ın ismini çağrıştıran APO harf grubuna izin verilmiyor.



Diyarbakır’da Kürtçe’de öküz anlamına gelen GA ve dışkı anlamına gelen GU ile Zazaca dışkı anlamına gelen GL harflerini taşıyan plakalar da vize alamıyor.



Öte yandan, bazı harf ve numaraları taşıyan plakalar da vatandaşlar tarafından tercih edilmiyor.



Birçok sürücü VC, PZ ve P gibi harflerin yanı sıra 31 ve 13 rakamlarının bulunduğu plakaları da araçlarında görmek istemiyor.







