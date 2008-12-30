Bu pasta biraz ağır kaçtı!

Romanya'nın başkenti Bükreş'te hazırlanan 280 kilo ağırlığındaki pasta dünyanın en ağır pastası oldu..



Üzerine "Mutlu Yıllar 2009" yazılı pasta, Noel arifesinde yapılarak Bükreşlilere yeni yıla dev bir pastayla girme şerefi kazandırmış oldu. Şehir merkezinde kesilen pasta, dünyanın en ağır pastası olma unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na ismini yazdıracak.



Geçtiğimiz hafta da Bükreş sokaklarında 3 bin 939 kişi, Noel Baba kostümleriyle sokaklarda yürüyüp çocuklara hediyeler dağıtmıştı.



Bu cumartesi günü de dünyanın en büyük sosini hazırlayan Bükreşliler, rekorlar konusunda giderek uzmanlaşıyor gibi görünüyor. Bin 391 metre uzunluğundaki sosisin ağırlığıysa 149 kilo geliyordu.

