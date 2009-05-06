Bu pankart yalın ayak üç beş kişi için

Hazırladığı "Bu kapıdan Yahudiler ve Ermeniler giremez, köpeklere giriş serbesttir" yazılı pankartla TCK'nın 216. maddesini ihlal ettiği iddia edilen Eskişehir Osmangazi Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Niyazi Çapa'nın yargılanmasına başlandı.



Çapa savunmasında, pankartı dernek binası önünde değil kendi iş yerinin bahçesinde astığını söyledi. Bazı gelişmeler üzerine böyle bir toplantı yapmak ve dövizler hazırlamak ihtiyacı hissettiğini belirten Çapa, kendini şöyle savundu:



"Bu toplantıyı ve hazırlanan dövizleri Ermenistan'daki rock grubundan esinlendim. Söz konusu grup Eurovizyon Şarkı Yarışması'na Türkleri aşağılayan, hakaret eden bir parça ve gösteri ile katılacağını açıkladı. 'Köpekler ve Türkler giremez' yazılı döviz hazırladılar. Bana, geçmişime, Atatürk'e, ecdadıma hakaret ettiler. Atatürk katil değil. Bunlara tepki gösterdim. Başka amacım yok.

Basın bunu maalesef çarpıttı. Türkiye'de yaşayan ve Türk vatandaşı olan Ermeni ve Yahudileri kastetmedim. Ben bunu şarkı yarışmasına katılacak yalın ayak üç beş kişiye söyledim. Gazze'de bebekleri bile öldüren katillere tepki gösterdim.

İşlemediğimiz bir suç için Ermenilerden özür dileyen sözde aydınlara tepki gösterdim. Söz konusu toplantıyı kamusal alanda yapmadım. Evime veya iş yerime kimin girip giremeyeceğine ben karar veririm."



Çapa hakkında TCK'nın 216. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla dava açılmıştı.

Çapa'nın 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor. (aa)