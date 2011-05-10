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Politika

'Bu özelim istifa etmem'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İstifa et” talebine, yaptığı açıklamayla direndi...

10 Mayıs 2011 03:00

T24 - Özel hayatına ilişkin görüntüleri internete düşen Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Didinmez, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İstifa et” talebine, yaptığı açıklamayla direndi. 

Didinmez, “Yaşadıklarım, şahsımın özelidir. Buradaki sorumluluğum, sadece aile fertlerine karşıdır” diyerek istifa etmeyeceğini bildirdi.Didinmez, açıklamasında şöyle dedi: 

“Özelimde yaşadıklarımda başkalarına verilen bir zarar söz konusu olmadığı gibi hiçbir kişinin ya da kurumun merakını ve ilgisini gerektirecek kamusal bir yönü de yok. Buradaki sorumluluğum sadece aile fertlerine karşıdır. Aile hayatı hukukiliğini sürdürmeye devam ediyor olsa da bazı zamanlarda fiili varlığından bahsetmek mümkün olmuyor. Bilinmelidir ki, keser döner sap döner, bir gün gelir hesap döner.”


'Barutçu sessiz kaldı'

Bu tavra karşı Bahçeli’nin, Merkez Disiplin Kurulu’nu (MDK) harekete geçirerek, direnen Didinmez hakkında ‘ihraç’ talebiyle işlem başlatacağı öğrenildi. Didinmez’in disipline sevk edilmesi halinde MDK Başkanı Mehmet Nacar, Kurul’u toplayarak soruşturma kararını tebliğ ettikten sonra Didinmez’in savunmasını isteyecek ve ardından kararını verecek. Eski İstanbul İl Başkanı İhsan Barutçu’dan ise dün herhangi bir açıklama gelmedi.


İlki eski Bakan Aksoy

Ankara Milletvekili eski Bakan Bekir Aksoy da, geçen yılki kaset skandalı yüzünden adaylık başvurusu yapmadan aktif siyasetten çekildi. Ardından Genel Başkan Yardımcıları Recai Yıldırım ve Metin Çobanoğlu’nun, Yıldırım’ın Ankara’daki evine gizlice konulan kamerayla çekilmiş görüntüleri çıktı. Bu kaset üzerine Yıldırım ve Çobanoğlu, hem partideki tüm görevlerinden istifa etti hem de kendi illeri Adana ve Kırşehir’de 1. sıra milletvekili adaylıklarından çekildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, “Bu çirkin operasyon, yurtdışından yönlendiriliyor. Belden aşağı siyasete girdiler. Yanlış yapan bedelini öder. Ahlaksız davranışlar, MHP’ye gölge düşüremez” dedi. 


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