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Yaşam

Bu otomobili alsanız da binemezsiniz!

İtalyan otomobil üreticisi Bugatti Veyron, ederi yaklaşık 3 milyon dolar olan, dünyanın en pahalı model arabasını üretti.

19 Haziran 2010 03:00

T24 - İtalyan otomobil üreticisi Bugatti Veyron, ederi yaklaşık 3 milyon dolar olan, dünyanın en pahalı model arabasını üretti.

Dünyanın en pahalı aracı Bugatti Veyron




Bugatti Veyron Diamond adı verilen model otomobilin üretiminde 24 karat altın, platin ve elmas kullanıldı.
 
İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Telegraf, bu parayla aralarında ABD’nin popüler yarışması American Idol’daki agresif yorumlarıyla tanınan jürisi Simon Cowell’in arabasının da dahil olduğu iki gerçek otomobilin satın alınabileceğine dikkat çekti.
 
Oldukça sınırlı sayıda, sadece üç tane üretilen model araba, Liverpool’da yaşayan tasarımcı Stuart Hughes ve İsviçre’nin lüks model otomobil üreticisi Robert Gulpen tarafından tasarlandı. 
 
Normal modelin 18 kat daha küçüğü olan otomobilin açılan kapılar, motor kapağı ve vitesi olduğu belirtildi. Motor kapağının altında ise 16 silindirli W model motor yer alıyor. Bu motor normal bir aracın saatte 400 km hıza çıkmasını sağlıyor. 
 
Bu otomobilin gerçek modeline, 1933 ile 1953 yılları arasında yaşayan ve spor otomobillerin dayanıklılığını test eden Le Mans yarışlarında, kullandığı Bugatti’lerle efsaneleşen  Pierre Veyron’un adı verildi.                  



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