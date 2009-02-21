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Bilim / Teknoloji

Bu otomobil saatte bin 600 kilometre hız yapacak

İngiltere'de dizayn edilen 'Bloodhound SSC' adlı araç, saatte bin 600 kilometre hız yapacak

21 Şubat 2009 02:00

İngiltere'de tasarım ve teknoloji bölümü bir grup üniversite öğrencisi tarafından dizayn edilen 'Bloodhound SSC' adlı aracın, karada hız rekorunu 380 kilometre daha artırarak saatte bin 600 kilometreye çıkarması planlanıyor.

Bristol kentindeki West England Üniversitesi öğrencilerince geliştirilen araç, karbon lifi, titanyum ve çelikten hazırlanacak.

12.8 metre uzunluğunda ve 6.4 metre genişliğinde olması planlanan aracın maksimum hızı ise saatte bin 680 kilometre olarak hesalanıyor.

Bin 220 kilometrelik kara hız rekorunun sahibi İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Pilotu Andy Green tarafından kullanılacak olan aracın inşası için 8 milyon dolarlık bir fon gerekiyor.

Gerekli mali kaynağın bulunması halinde aracın 2010 Mart ayında test sürüşlerine başlaması öngörülüyor.

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