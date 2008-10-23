Bu otomobil kurşundan bile hızlı!

İngiliz mühendisler saatte 1600 km. hıza ulaşabilen dünyanın en hızlı arabasını geliştiriyor.

Gaz pedalı aracı önce saatte 560 km hıza ulaştıracak sonra roket motoru devreye girecek, o sırada da bir yarış aracı motoru bir tondan fazla hidrojen peroksit pompolayarak aracı 20 saniyede 1600 km hıza ulaştıracak.









Araba, 1600 km hızda metrekare başına 12 tonluk bir basınca dayanıklı olarak geliştirilecek. Tekerlekler formula 1 yarış araçlarından beş kat daha fazla hızlı dönecek. Araç 20 bin kiloluk bir itme gücüne sahip olacak. Aracı durdurmak için havafrenleri ve iki ayrı paraşüt kullanlacak.



İsmini Soğuk Savaş sırasında İngilizlerin kullandığı süpersonik hava savunma füzelerinden alan Bloodhound SSC karada şimdiye dek ulaşınlan en yüksek hızın 400 kilometre üzenine çıkacak.







İngiliz Bilim Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen aracın 24 milyon dolara mal olması bekleniyor. Projeyi 18 aydır gizli olarak yürüten uzmanlar aracın 1690 kilometreye ulaşabileceğini yani bir .357 Magnum mermisinden hızlı gidebileceğini hesaplıyor. Önümüzdeki yıl üretilecek olan arabanın rekoru üç yıl içinde kırması bekleniyor.



Bloodhound SSC, 1997'de saatte 1185 kilometreye ulaşarak halen geçerli olan "karada ulaşılan en lüksek hız" dünya rekorunu elinde bulunduran matematikçi ve savaş pilotu Andy Green ve rekor denemesini düzenleyen Richard Noble'yi bir araya getiriyor.







Karada hız rekoru için yarışan projeler



North American Eagle: Kısaca 1960'lar üretilen bir jet savaş uçağının kanatsız ve tekerlekli hali. Saatte 1290 km hıza ulaşması planlanıyor.



Sprit of America: Geçen yıl uçağı ile birlkte kaybolan ABD'li Steve Fossett'in projesi. Proje devam ettirilirse gelecek yıl 1290 km ile rekor denemesi yapacak.



Aussie Invader 5R: Rosco McGlashan tarafından geliştirilen araç, iki yıl sonra 1600 km hıza ulaşmaya çalışacak.