Bu otelin geceliği 25 bin YTL

Lüks otelleriyle ünlü Dubai'nin insan yapımı Palmiye Adası'nda inşa edilen 1.5 milyar dolarlık Atlantis Otel'de Burj El Arab'ın tahtını kapacak gibi



Çevrecilerin büyük tepkisine yol açan otelde lüks ve konfor yeniden tanımlanıyor. Oteldeki odalar akvaryum manzaralı. Atlantis'in yapımında kullanılan malzemelerin hemen hepsi özel üretim. Diğer Dubai otellerindeki gibi Atlantis'te de altın malzemeler ağırlıkta.



Otelde bulunan dev akvaryumda tam 65 bin çeşit balık bulunuyor. Otelin en üst katındaki suitlerin gecelik fiyatı ise 13 bin Euro'dan (yaklaşık 25 bin YTL) başlıyor.



Dubaili turizmciler, inşa edilen otelle birlikte meşhur adanın turistlerin ilgi odağı olacağını söyledi. Uzmanlara göre bin 539 odalı görkemli otele Avrupa'dan, Rusya'dan ve Asya'dan zengin turist akını olacak.



Atlantis yetkilileri, otele tatile gelenlerin binlerce Euro'yu boşuna harcamayacağını, Atlantis'te hayatları boyunca unutamatyacakları bir tatil geçireceklerini söyledi.



Petrol gelirlerini inşaata yatıran Dubai'de yeni oteller ve gökdelenler yolda.