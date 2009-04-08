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Bu oranlara dikkat

Futbolcafe.com'un iddaa uzmanlarından Bricci 1965'in hazırladığı Libertadores Kupası kuponuna bakmadan kupon yapmayın...

08 Nisan 2009 03:00

Futbolcafe.com'un iddaa uzmanlarından Bricci 1965'in Tempo24 için hazırladığı Libertadores Kupası kuponuna bakmadan kupon yapmayın...


bricci1965 Sistem Kuponu;
521 River Plate - Nacional (2 ) 4.00
522 Universitario - Libertad (2 ) 3.10
549 Estudiantes - Cruzerio (2 ) 3.40
550 Recife- Palmeiras (1) 2.10
sistem 3,4 (5 TL)
Maksimum Kazanç: 207 TL

bricci1965 Libertadores Kuponu;
520 Nacional - San Martin (2) 3.10
521 River Plate - Nacional (2 ) 4.00
522 Universitario - Libertad (2 ) 3.10
549 Estudiantes - Cruzerio ( Alt) 1.80
579 LDU Quito - Colo Colo (1) 1.70
Oran: 117


520 Nacional - San Martin (2) 3.10
Parguay takımı Nacional'in iddaası yok, San Martin'e maçı verecek ve grup iddaasızlaşacaktır.

521 River Plate - Nacional (2 ) 4.00
River yorgun. Lig maçında oyuncu dinlendirmedi. Nacional gruptan çıkmayı garantiledi. Maçı satar mı? Çıkaracağı kadroya göre bahis yapmak gerekirdi ve kadrolar belli oldu. İki takımda tam kadro. Nacional Arjantin takımı River'e dur diyecek ve kupadan elenmesine yol açacaktır. Nacional galibiyetinin oranı denemeye değer çok değerli bir bahistir.

522 Universitario - Libertad (2 ) 3.10
Brezilya'lı forvet Ronaille Calheira sakat olduğu için oynamayacak.
Libertad'da hiç bir eksik yok. İdeal kadrosu ile sahada olacak.

Libertad gruptan çıkmayı garantiledi. Maça önem vermez diye düşünülebilirdi fakat çıkardığı kadro ile önem verdiği ortada. Yani maça yenilmek için çıkmayacak. Ben San Lorenzo'nun çıkmaması için maçı verebilir diye düşünüyordum fakat sanırım San Lorenzo ile birşeyler çevirdiler. Yani San Lorenzo için oynayacak. Ve deplasmanda olsa bile yenebilecek gücü var.
Libertad galibiyetine güvenilmelidir.

549 Estudiantes - Cruzerio (2 ve Alt) 3.40 / 1.80
Estu'da lig maçına tam kadro çıktı. G.La Plata ile yorucu bir lig maçı yaptı. Cruzerio'nun gruptan çıkması garanti olsa bile bir Arjantin takımına yol vermek istemez. Maça 3 puan için çıkacaktır ve gruptan Deportio Quito'nun çıkması için ellerinden geleni yapacaktır.

550 Recife- Palmeiras (1) 2.10
Recife Palme'den daha iyi bir takım. Palmeiras oldukça şişirildi fakat içi boş bir ekiptir.

579 LDU Quito - Colo Colo (1) 1.70
Ekvador ekibi rakım avantajını iyi kullanacaktır. Galibiyetine oynanır.
Colo Colo 2. yarı oyundan düşecektir. İlk yarı gol bulabilir. Bu yüzden İY: 2, İY/MS: 2/1 ve Üst bahside oynanabilir.

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