'Bu olayın sorumluları bulunmalı'

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'Atmadım elimden düştü'



Cezalandırılsın



Aydın, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Akhisar Belediye ve Gençlik Spor ile TKİ Tavşanlı Linyitspor arasında 19 Aralıkta oynanan karşılaşma öncesi bir grup Akhisarlı taraftarın ellerine aldıkları tavşanı sahaya atarak telef ettiklerini, buna kendisinin de şahit olduğunu söyledi.Hayvan hakları savunucularının, Hayvan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Nesrin Çıtırık imzasıyla Manisa Valiliğine dilekçe vermesiyle olayın kamuoyuna yansıdığını belirten Aydın, “Dilekçede, olayın sorumlularının cezalandırılması ve psikolojik tedavi almalarının sağlanması, ayrıca bu kişilere maçlara girmeme cezasının verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonunun harekete geçmesi istenmiştir” dedi.Karşılaşmayı basın mensubu olarak izlediğini ve tavşanın telef edildiğini gördüğünü dile getiren Aydın, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinin adını çağrıştırdığı için tavşana yapılanların, tüm hayvan hakları savunucularını olduğu gibi TKİ Tavşanlı Linyitpor camiasını da üzdüğünü ifade etti.Aydın, olayın insanlıkla ve taraftarlıkla bağdaşmadığını söyleyerek, “Bu olayın sorumluları bulunup cezalandırılmalı. Yetkili kişi ve kurumların bir an evvel bu olay hakkında soruşturma başlatmasınıistiyoruz” diye konuştu.Tavşanlı Linyit maçında bir taraftarın stada getirdiği tavşanı sahaya atıp ölümüne sebep olduğu ileri sürüldü. Söz konusu kişi bir tavşanla ortaya çıkıp, “Atmadım, elimden düştü ve yaşıyor” dedi.Fanatiklik sınır tanımıyor... 19 Aralık 2010’da Akhisar’da oynanan Akhisar Belediyespor-Tavşanlı Linyitspor Bank Asya 1. Ligi maçında ev sahibi takımın bir taraftarı, sırf rakip takımın ismini çağrıştırıyor diye stada tavşan getirdi. Yasin Gergin adlı taraftar, kulaklarından tuttuğu tavşanla tezahürat yaparken, tribünden iki arkadaşı da ona eşlik etti. Akhisar kaynakla bir internet sitesi olayın görüntülerini yayınlayıp, söz konusu taraftarın tavşanı yere atıp ölmesine neden olduğunu yazınca ortalık karıştı.Manisa Valiliği’ni elektronik posta yağmuruna tutan hayvanseverler, tavşanın ölümüne sebep olan kişilerin cezalandırılmasını istedi. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yasin Gergin, tepkiler üzerine elinde bir tavşanla DHA’nın Akhisar’daki bürosuna bir tavşanla gelerek, “Tavşanı sahaya atmadım. Ben kulaklarından tuttuğum sırada biri arkadan itince elimden düştü. Sol ön ayağının kırıldığını gördüm ve veterinere götürdüm” dedi.