-BU OKUL 2 BAŞBAKAN 10 BAKAN ÇIKARDI İZMİR (A.A) - 16.11.2010 - Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde eğitim hayatına başlayan ve bugün İzmir Atatürk Lisesi adıyla eğitim hizmetini sürdüren okul, 122 yıllık tarihinde 2'si başbakan olmak üzere çok sayıda ünlü ismin yetişmesine katkı sağladı. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1888 yılında bugünkü Valilik binasının bulunduğu bölgede 5 yıllık mekteb-i idadi (ilkokul) olarak kurulan okulun adı İzmir Erkek Lisesi ve İzmir Birinci Erkek Lisesi isimlerinin ardından 1942 yılında İzmir Atatürk Lisesi oldu. Atatürk'ün 1932 yılında ziyaret ettiği okulda Türkiye'nin önde gelen birçok isimi eğitim aldı. Eski başbakanlarından Şükrü Saraçoğlu ve Şemsettin Günaltay, İzmir Atatürk Lisesi'nde okudu. Türkiye'nin 5'inci Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar, lise öğrenimini o zamanki adıyla İzmir İdadisi olan okulda tamamladı. 1925-1929 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Mustafa Necati Uğural ve aynı görevi 1932-1933 yıllarında yürüten Reşit Galip de bu okulda öğrenim gördü. 56. ve 57. hükümetlerde Milli Eğitim Bakanlığı yapan Metin Bostancıoğlu, okulda bir süre eğitim alanlardan. Eski Milli Savunma Bakanlarından İlhami Sancar, İçişleri Bakanlarından Hilmi Uran, İmar ve İskan Bakanlarından Şerif Tüten, Bayındırlık Bakanlarından Sırrı Day, Maliye Bakanlarından Sümer Oral, Adalet Bakanlarından Mahmut Esat Bozkurt ve Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Meclis Başkanı olarak görev yapan Halil Menteşe de okulda eğitim gören ünlülerden. Genelkurmay Başkanlığı yapan Kazım Orbay ve Memduh Tağmaç, yazar Necati Cumalı, şair Attila İlhan, heykeltıraş Şadi Çalık, müzikolog ve devlet sanatçısı Ahmet Adnan Saygun, yazar Samim Kocagöz ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener de bu okulda eğitim almış isimler arasında. -''TARİHİMİZ GÜÇ VERİYOR''- İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Yasin Öztürk, 137'si yatılı 2 bin 500 civarında öğrenciye hizmet veren okulun adında, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan özel izinle ''Anadolu'' ibaresinin kullanılmadığını hatırlatarak, okulun üniversiteye yerleştirme, spor ve kültürel faaliyetler gibi tüm alanlarda önemli başarılara imza attığını söyledi. Okulun yetiştirdiği isimlerle adeta bir ''ünlüler okulu'' olduğunu kaydeden Öztürk, ''Tarihimiz bize güç veriyor. Tarihimize yakışır işler yapmak için, öğrenci, veli ve öğretmenlerimizle çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.