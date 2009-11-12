Bu ne hâl Keira!

Yağlı saçları, makyajsız yüzü, koyu renk çerçeveligözlüğü ve salaş kıyafetleri ile görüntülenen KeiraKnightly, yoğun temposu arasında kendisiyle ilgilenmeyi unutmuş görünüyor. My Fair Lady'nin yeni uyarlamasında, daha önce Audrey Hepburn'un hayat verdiği Eliza Doolittle karakterini canlandıran Knightley'in bu görüntüsü, yeni rolüyle çelişti... Knightley, bugünlerde aynı zamanda Molliere'in bir komedisiyle de sahneye çıkmaya hazırlanıyor.