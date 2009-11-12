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Bu ne hâl Keira!

Hollywood'un en çekici kadın oyuncuları arasında gösterilen 24 yaşındaki Keira Knightly, Londra sokaklarında paparazzilere böyle yakalandı.

12 Kasım 2009 02:00

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Hollywood'un en çekici kadın oyuncuları arasında gösterilen 24 yaşındaki Keira Knightly, Londra sokaklarında paparazzilere böyle yakalandı. 

 5 Yağlı saçları, makyajsız yüzü, koyu renk çerçeveli
gözlüğü ve salaş kıyafetleri ile görüntülenen Keira Knightly, yoğun temposu arasında kendisiyle ilgilenmeyi unutmuş görünüyor. My Fair Lady'nin yeni uyarlamasında, daha önce Audrey Hepburn'un hayat verdiği Eliza Doolittle karakterini canlandıran Knightley'in bu görüntüsü, yeni rolüyle çelişti... Knightley, bugünlerde aynı zamanda Molliere'in bir komedisiyle de sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

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