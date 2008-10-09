'Bu nasıl baba, oğluma para için kıydı'

Asilsoy Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Osman Asilsoy’un, eşi Kamile Asilsoy’dan boşanmasına karşı çıktığı gerekçesiyle öldürttüğü öne sürülen oğlu Fatih Asilsoy dün toprağa verildi. Anne Kamile Asilsoy, “O adama en ağır ceza verilsin” diye feryat etti.



İstanbul Florya'da önceki gece babası Osman Asilsoy tarafından öldürtüldüğü iddia edilen 23 yaşındaki Fatih Asilsoy'un annesi Kamile Asilsoy isyan etti: "O adamın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum."

Annesinden boşanmak isteyen babasına, "Mal varlığının yarısını ve 5 bin YTL nafaka vermesi için" baskı yaptığı, bu yüzden de evinin garajında babası Osman Asilsoy ve adamlarınca öldürtüldüğü öne sürülen Fatih'in annesi Kamile Asilsoy konuştu.

Yaklaşık 5 ay önce Silivri'deki evlerine gittiğinde eşi Osman Asilsoy'u bir kadınla yakaladığını, eşinin o olayın ardından boşanma davası açtığını belirtti. Asilsoy, Fatih'in babasına "Annemi boşayamazsın, onu aldatmayacaktın" diye karşı çıktığını da anlattı.



Anne Asilsoy, cinayet gecesini ise şöyle anlattı:

"Kardeşimin evindeydik. Fatih beni eve bırakarak Yeşilköy'de bir kafeteryaya arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek evden çıktı. Gece Osman ve yanında bulunan 3 kişi gelerek evimin garajına giriyorlar. Oğlum saat 02.45 sıralarında da aracını garaja çekiyor. Araçtan indiğinde Ellerini bağlıyorlar, ağzını kapatıp bıçaklayarak öldürüyorlar. Osman'a oğlum Fatih hakkında bilgi veren de sürekli ekmeğimi paylaştığım, kapıcı Veysel. Osman ve yanındakiler gelerek oğlumu yaralıyorlar. Ardından da hastaneye götürüp kan veriyorlar. Oğlumu para için öldürdü. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum."



Cenazede, babanın yeğeni gerginliği



Bu arada Fatih Asilsoy, dün Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Florya Camisi'ndeki cenaze namazının ardından yol kenarında bekleyen kadınlar arasında bağrışmalar başladı. Anne Kamile Asilsoy’un yakınları, cenazeye katılan Osman Asilsoy’un yeğeni İsmail Işıkoğlu’nun yengesiyle tartıştı. “Ne yüzle buraya geliyorsun. Sende utanma yok mu?” diye tepki gösterilen kadın karşılık verince tartışma büyüdü. Taraflar, polisin müdahalesiyle güçlükle ayrılırken kadın camiden uzaklaştırıldı.



Zanlılardan, Osman Asilsoy, İsmail Işıkoğlu ve Hasan Oruç tutuklandı. Abdullah Oruç ve Veysel Onur tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İlanda babanın adı

Ölen Fatih Asilsoy’un dün gazetelerde yayımlanan ölüm ilanında ise katil zanlısı babasının da adının geçmesi ve “Sayın Osman Asilsoy’un oğlu, biricik varlığımız” denilmesi dikkat çekti.

