Bu mesajlar Galatasaraylılar'ı kızdıracak

T24

İşte o mesajlar:



Bir sonraki derbi Katar’da pazartesi oglen oynansın!!!!:))))Bu stad ta olmadı….Bu da bizden size yeni stad hediyesi olsun... (facebook)Adnan Polat: Stad kameralarından bize gol atanları tespit ettik; Semih ve Alex… Bir daha bu stada alınmayacaklar..!” (twitter)Ağlama sesleri kaç desibel oldu ? (twitter)Seri yaptık.Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray. Kızlar size derbi koleksiyonumu göstereyim mi? (Twitter)Stad Fenerbahceyi oynattı beyler. (Ekşi Sözlük)Alex’in bir melek gibi yükselerek gol attiği maç. O kafa vurusunu ancak bir melek yapabilirdi etrafında kimse yokken… (Ekşi Sözlük)Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı bağırttığı maç. (Ekşi Sözlük)Desibel kralı olsan ne yazar; Derbi kralı olmadıktan sonra... (twitter)Bahane mahane yok dayı. Mars’a çıkıp stad yapsak bu fener uzay mekiğiyle gelip yine bizi yener (Ekşi Sözlük)Galatasaray çok gürültü çıkardığı için fenerbahçe’nin 'susturucu' kullandığı maçtır. (Ekşi Sözlük)Günün anlam ve önemi: Çanakkale geçilmez, Fenerbahçe yenilmez (Twitter)18 MART 1915 İNGİLİZ SUBAYLARI DEDİKİ : ÇANAKKALE GEÇİLMEZ. 18 MART 2011 GALATASARAY DEDİKİ: FENERBAHÇE YENİLMEZ! (Twitter)