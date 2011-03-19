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Spor

Bu mesajlar Galatasaraylılar'ı kızdıracak

Facebook, twitter ve ekşisözlük'te yer alan derbi geyikleri yine çok güldürdü

19 Mart 2011 02:00

T24 - Galatasaray yeni yuvasında ilk derbi maçını Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek kaybederken facebook, twitter ve ekşisözlük'te yer alan geyikler yine çok güldürdü.  Fenerbahçe yönetimi derbi maç yorumunu sitesindenki skorbord görünümlü bir giriş ile iletti. 

İşte sitenin giriş bölümü

Fenerbahçe için zaman ve mekan fark etmedi



İşte o mesajlar:


Bir sonraki derbi Katar’da pazartesi oglen oynansın!!!!:))))Bu stad ta olmadı….

Bu da bizden size yeni stad hediyesi olsun... (facebook)

Adnan Polat: Stad kameralarından bize gol atanları tespit ettik; Semih ve Alex… Bir daha bu stada alınmayacaklar..!” (twitter)

Ağlama sesleri kaç desibel oldu ?  (twitter)

Seri yaptık.Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray. Kızlar size derbi koleksiyonumu göstereyim mi? (Twitter)

Stad Fenerbahceyi oynattı beyler. (Ekşi Sözlük)

Alex’in bir melek gibi yükselerek gol attiği maç. O kafa vurusunu ancak bir melek yapabilirdi etrafında kimse yokken… (Ekşi Sözlük)

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı bağırttığı maç. (Ekşi Sözlük) 

Desibel kralı olsan ne yazar; Derbi kralı olmadıktan sonra... (twitter)

Bahane mahane yok dayı. Mars’a çıkıp stad yapsak bu fener uzay mekiğiyle gelip yine bizi yener (Ekşi Sözlük)

Galatasaray çok gürültü çıkardığı için fenerbahçe’nin 'susturucu' kullandığı maçtır. (Ekşi Sözlük)

Günün anlam ve önemi: Çanakkale geçilmez, Fenerbahçe yenilmez (Twitter) 

18 MART 1915 İNGİLİZ SUBAYLARI DEDİKİ : ÇANAKKALE GEÇİLMEZ. 18 MART 2011 GALATASARAY DEDİKİ: FENERBAHÇE YENİLMEZ! (Twitter)

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