Bu melekleri çok iyi tanıyorsunuz

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Harekâta adı verilmişti





Onbaşı Kasım Aksoy, 7 Ekim 2007’de Şırnak’ın Gabar Dağı’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu. Kasım Aksoy’un Şanlıurfa’da yapılan cenaze töreninde kızları Güneş ile Zeliha’nın hali yürekleri dağlamıştı.Güneş ile Zeliha amcalarının kucağında, yırtık çorapları, çıplak ayakları ile babalarının arkasından ağlamıştı.Türk halkı, Güneş ile Zeliha’ya sahip çıktı, yardım etti, ev aldı. Artık Zeliha 5, Güneş 6 yaşında. Babalarının adını taşıyan Şanlıurfa Beşat Köyü Şehit Onbaşı Kasım Aksoy İlköğretim Okulu’nun ana sınıfında okudular ve dün ilk karnelerini alır almaz babalarının mezarına koştular.Şubat 2008’de Kuzey Irak’a düzenlenen kara harekatına adı verilen Güneş, seneye birinci sınıfta okuyacak. Zeliha ise bir yıl daha ana sınıfına gidecek.