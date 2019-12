Bu Matruşka Ruslar'ı incitti

T24 - Sekiz kadın karekterli TV programı 'Russian Dolls', New Yorklu Rusları para ve votka düşkünü, suça meyilli olarak yansıtınca işler karıştı.









Radikal'in haberine göre, New York’ta, Rusların ikamet ettiği Brighton Beach’te yaşayan sekiz Rus kadının hayatı, ABD’deki ‘Russian Dolls’ (Matruşkalar) adlı yeni reality şov’da, özetle böyle aktarılıyor... Ancak program, şehrin gerçek Ruslarının tepkisini çekti. Eleştiriler, New York’a göç etmiş Rusların beş para etmez alkolikler olarak gösterildiği yönünde.







Lifetime Television, programı tanıtırken ‘ABD’nin en gizemli ve ilginç topluluğu’ ifadelerini kullanmıştı. Ancak tanıtım videosunda kürkler içinde gülen, ‘Estetik ameliyata inanıyorum’ tarzı cümleler kuran kadınlar, kavga sahneleri gibi detaylar göze çarpınca, kanalın yarattığı gizem bozuldu.







11 yaşında ABD’ye göç eden Katya Fomina ise ‘Russian Dolls’un tamamen hatalı olmadığı kanısında, “Böyle Ruslar da gördüm” diyor. Yine de programı ‘değersiz’ buluyor.





Yorumlar şovun Rus kültürünü aşağıladığı yönünde. Moskovalı siyaset yorumcusu Vyacheslav Igrunov da ‘Russian Dolls’un yanıltıcı olduğunu düşünüyor: “Bu programı izlerseniz tüm Rusların hayat kadını ya da suçlu olduğunu düşünebilirsiniz.”

New York Daily News’in televizyon eleştirmeni Richard Huff da programı ‘korkunç’ bulmuştu.