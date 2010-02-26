‘Bu markayı alacak birçok dev vardır’

T24 -

‘Garanti için her şeye hazırız’

‘Bölgesel güç olmak istiyoruz’

‘Krizle, rüzgârın terse döneceğini hissettik’

‘İçeriden ve dışarıdan çok talipli olacak’

‘Türk bankalarının gücünü gösteriyor’



GE Capital: Kârımızı maksimize edeceğiz

Beş yıl önce dünya devlerinden General Electric Consumer Finance ile yüzde 25.50 oranında ortak olan Garanti Bankası, GE’nin bankadaki yüzde 20.85 oranındaki hisselerini satışa çıkarmasıyla yeni bir tarihe sayfa açıyor.Bankanın GE’ye 2005’te 1.6 milyar dolara satılan hisselerinin bugün için tahmin edilen satış değeri 3.1 milyar dolar civarında. Bu satışın gerçekleşmesi halinde dünyadaki küresel krizden olumsuz etkilenen Garanti’nin ortağı GE, beş yılda iki katını da aşan bir kârı elde etmiş olacak.2008’de başlayan küresel krizden sonra dünyadaki faaliyet alanlarını yeniden gözden geçiren GE, altyapı, teknoloji ve sağlık gibi alanlarda kalacağını, diğer faaliyetlerinde ise küçülme yoluna gideceğini açıklamıştı.Garanti’deki yüzde 25.50 oranındaki hisselerinin yüzde 4.65’ini 2007’de 674 milyon 250 bin dolara Doğuş grubuna satan GE’nin bu kararı, bankanın sahibi Ferit Şahenk tarafından sürpriz olarak değerlendirilmedi.Garanti Bankası’nın dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak gelecek planlarını en kötü senaryolara göre yaptığını söyleyen Ferit Şahenk, “Garanti ulaştığı marka etkisi, likidite gücü ve bilançosunun büyüklüğüyle bugün bu dünya koşullarında bile birkaç devin alabileceği bir bankadır” dedi.Doğuş grubunun bankanın hisselerinin satışına ilişkin olarak öncelikli kararını vermeden önce, GE’nin kendilerine sunacağı opsiyonları değerlendireceğini ifade eden Şahenk, “Henüz aldıkları kararla ilgili net bir bilgimiz yok. Şahsi dostluklarımız da var. Öncelikle oturup karşılıklı olarak konuşacağız. Gelişmelere göre kendilerine yardımcı olacak, bankamız, çalışanlarımız ve ülkemiz için en iyi olan kararı alacağız” dedi.Öncelikli opsiyonun satışa çıkarılan hisselerin Doğuş grubu tarafından alınması olup olmayacağına ilişkin sorumuzu Şahenk, “Garanti için en iyisi neyse onu yapmaya hazırız” şeklinde yanıtladı.Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Garanti Bankası’nın ortağının hisse satışı kararıyla ilgili şöyle konuştu:“GE’nin aldığı karar önemli. Oturup görüşeceğiz. Bunun için de öncelikle tam olarak ne yapmak istediklerini anlamak istiyoruz. Söz konusu olan GE’nin hisseleridir. Şahsi dostluklarımız da var. Biraz bekleyip gelişmeleri anladıktan sonra herşeyi detaylarıyla görüşeceğiz. Biz de kendilerine yardımcı olmaya çalışacağız. Yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin beş altı ayı bulacağını düşünüyorum.GE’nin bu kararıyla ilgili önceliklerimizi onun bize sunacağı opsiyonları değerlendirerek belirleyeceğiz. Ama her zaman için önceliğimiz Garanti, çalışanlarımız ve ülkemiz için en iyi olanı gerçekleştirmektir.Ne olursa olsun, Garanti için en iyisini yapmaya hazırız. Garanti Bankası, geleceğe yönelik senaryolarını en kötü üzerine yapmış bir kurumdur. Doğuş Holding, ortağının aldığı bu karara yönelik olarak sunulacak olan opsiyonlar içinde bize en büyük yararı sağlayacak olan kararı alacaktır.Garanti’nin bugün geldiği büyüklük, likidite gücü ve bilançosunun sağlamlığı onun banka olarak değerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu değerdeki bir markayı dünyada alacak daha birkaç tane dev olduğuna inanıyorum. Biz Doğu Avrupa’da ve bölgemizde güçlü bir güç olmak istiyoruz. Satış opsiyonları bize sunulduğunda bu hedeflerimizi ve markamızın değerini daha da yükseltecek en iyi kararı alacağız.”2001 krizinden sonra Türk bankacılık sektöründe yaşanan yoğun yabancı sermaye girişinin, 2008’de başlayan global finansal krizle yeni bir sürece girdiğini belirten Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, “Rüzgârın terse döndüğünü hissetmiştik” dedi. Bilgin, GE’nin aldığı satış kararınınTürk bankacılık sektörünün sağlıklı yapısını bozmayacağını söyledi. Tevfik Bilgin, hisse satışında yeni yabancı ortakların gündeme gelmesi halinde BDDK’nın onayında sektörün sağlığının korunması ve sistemin büyümesine sağlanacak katkının etkili olacağını belirtti.Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, GE’nin aldığı hisse satışı kararının grubun ABD’de yaşadığı baskılar nedeniyle aldığını ifade etti. Özen şöyle konuştu:“GE’nin finansta küçülmek istediğini biliyorduk. Aslında Türkiye ile ilgili tam olarak ne yapacakları konusunda henüz tam olarak net değiller. Kararlarını netleştirdiklerinde opsiyonlar üzerinde oturup konuşacağız. Şu anda bize iletilmiş net bir kararları yok. Ancak, hisse satışı için JP Morgan görevlendirilmiş. Ben Garanti’nin hisselerine içeriden ve dışarıdan çok sayıda talipli çıkacağını düşünüyorum.”Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, GE’nin kararını değerlendirirken, “Bu en rahat çıkabilecekleri ve müşteri bulabilecekleri bir ülkeyi seçtikleri için Türk bankalarının gücünü gösteriyor” dedi.Çağlar, “GE’nin kararı Türkiye’deki hisselerine kolaylıkla alıcı bulacağına inandığını gösteriyor. Türkiye’de böyle bir derinlik var ki bu kararı alıyorlar. Kendi ülkelerinde yaşadıkları finansal krizi aşmak için Türkiye’deki hisselerini satmak istiyorlar. Bunu Portekiz, Yunanistan veya İspanya’da yapmak isteseler başaramazlar. Ama Türkiye kârlılık ve cazibesi nedeniyle onlara bu şansı veriyor” diye konuştu.GE Capital sözcüsü Robert Rendine, “Hisseyi kimin alabileceği konusunda bir yorum yapmak için henüz erken. Hem Garanti ve Doğuş’un yönetim felsefesi ve kültürüne uygun bir alıcı arıyoruz” dedi. Rendine, “Yatırımımızdan elde edeceğimiz geliri maksimize etmek istiyoruz. Bu konuda Garanti ve Doğuş’la çok yakın çalışıyoruz. Garanti Bankası ve yatırımcıları için en iyi sonucu elde etmeyi hedefliyoruz. Bu boyutta bir satış hızlı yapılmaz. Bir anlaşma olacaksa bunun 2010’da gerçekleşmesini bekliyoruz. Garanti muhteşem yönetilen bir banka ve çok çekici bir yatırım. Ancak GE ana işleri olan altyapı ve teknoloji yatırımlarını artırmayı hedefliyor. Bu satıştan gelecek para GE’nin küresel bilançosuna yansıyacak” dedi.