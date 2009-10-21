Bu lisenin 115 öğrencisi hamile!

ABD'nin Chicago eyaletinde bulunan Paul Robeson Lisesi'ndeki 800 kız öğrenciden 115'i ya anne ya da birer anne adayı.



Burası Genç Anneler Okulu değil, tıpkı diğerleri gibi bir lise sadece. Ancak liseyi sıradan kılmayan bir durum var, bu da burada okuyan kızların çoğunun gebe kalması.



ABD'nin Chicago eyaletindeki Robeson Koleji yetkilileri okuldaki hamilelik sayısının bu kadar fazla olması nedeniyle endişeli. Okulda okuyan 800 kızdan 115'inin hamile olması, herkesi harekete geçirdi. Okul Müdürü Gerald Morrow, öğrencilerin evlerinde ne yaşadıklarını bilmediklerini, çocukların çoğunun babasının bilinmediğini söylüyor.



14 yaşında bir öğrenciyken bebeği Arianna’yı dünyaya getiren Shawana Harland da okuldaki 'anne' kızlardan sadece biri. Çocuğunu, yaşıtları gibi duvarları pop yıldızlarının posterleriyle çevrili odasında büyütme çabasında. Korunma yöntemlerini bildiğini ama hata yaptığını söyleyen genç kızın 12 yaşından beri birlikte olduğu erkek arkadaşı da çocuğunun babası.



Her ne kadar okulda 'korunma eğitimi' veriliyor olsa da, bu kadar çok kızın yakın tarihlerde hamile kalması herkesi şaşkına düşürüyor hatta korkutuyor.