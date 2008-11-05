Bu köyde yabancıya su bile yok!

Vefat eden Kuşadalı müteahhit Kerim Cavit Baştürk'ün `Köy mezarlığına gömülmesi' yönündeki vasiyetinin yerine getirilmesine izin vermeyen, Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ne bağlı Yayla Köyü'nün Muhtarı Kenan Yıkılmaz'ın, yabancıların köy çeşmesinden su almasını da yasakladığı ortaya çıktı. Muhtar Yıkılmaz, köy çeşmesinin üzerine `Köy halkı dışında bidonla su doldurmak yasaktır' yazılı tabela astırdı.



Yayla köyü Muhtarı Kenan Yıkılmaz, İzmir'de, önceki gün yaşamını yitiren ve önceden Yayla Köyü Mezarlığı'na gömülmeyi vasiyet eden Kuşadalı müteahhit Kerim Cavit Baştürk'ün köy mezarlığına gömülmesine, `Kendilerine 15 gün önceden başuvuru yapılmadığı' için izin vermedi. Bu duruma tepki gösteren müteahhitin yakınları, cenazeyi Kuşadası'nda toprağa verdi.



Yabancıya su yok!



Muhtar Kenan Yıkılmaz'ın, yabancıların çeşmeden su almasını da yasakladığı ortaya çıktı. Köy ve köylülerle ilgili kararları ortak aldıklarını öne süren Muhtar Yıkılmaz, ``Vasiyet beni ilgilendirmez. 15 gün önce başvuru yapılsaydı, önce ihtiyar heyetini toplayıp karar aldıktan sonra azalarıma da danışırdım. Ben kendi başıma karar veremem. Yakında seçimler var. Köylüyü karşıma alamam. Sonra bana hesap sorarlar'' diye kendini savundu.



Köy çeşmesinin üzerine astığı tabelaya `Köy halkı dışında bidonla su doldurmak yasaktır, Yayla köy muhtarlığı' yazdıran muhtar Yıkılmaz, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine, ``Köyün suyu yetersiz. Bazen köy dışından çeşmeden su doldurmak için bidonlarla gelenler oluyor. Bu yüzden tabela asarak yabancıların su almasını yasakladım'' diye konuştu.



