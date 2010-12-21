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Yaşam

Bu köprü kırmızı kurdeleyle açıldı!

Dereobası Köyü sakinleri,yetkililerin ilgisizliğine sitem etmek için kırmızı kurdeleli köprü açılışı düzenledi.

21 Aralık 2010 02:00

T24- Osmaniye merkeze bağlı Dereobası Köyü sakinleri, kendi imkanları ile yaptıkları 5 metrelik derme çatma tahta köprü için, yetkililerin ilgisizliğine sitem etmek için kırmızı kurdeleli açılış düzenledi.




Dereobası Köyü sakinleri, kent merkezi ile köy arasından geçen Karaçay Çayı’ndan ulaşım sağlamak için kendi imkanları ile 5 metre uzunluğunda derme çatma tahta köprü yaptı. Başta siyasiler olmak üzere devlet yetkililerine mesaj göndermek isteyen köy sakinleri, köprünün açılışını da törenle yaptı.


Hürriyet'in haberine göre, çayın en dar kısmına yapılan tahta köprünün açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından köy sakini tarafından sitemli bir şiir okundu. Dereobası Köyü’nün Osmaniye’nin en eski yerleşim yeri olduğunu ifade eden köy sakinlerinden Yalçın Bardak şunları söyledi:


“Bugüne kadar yetkililere sorunu dile getirmemize rağmen buraya köprü yapılmadı. En son Belediye Başkanı MHP’li Kadir Kara beyin bu Karaçay üzerinde 3 köprü projesi vardı. Biri de bizim bu köyün güzergahına buraya yapılacaktı. Ancak aradan 2 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen henüz bir icraat olmadı. Biz köyden kent merkezi gitmek için yaklaşık 5-6 kilometre fazladan yol dolanıyoruz. Ayrıca köprü olmadığı için dolmuşlar da gelmiyor.


Hal böyle iken şimdi kış zamanı sular yükseldiği için buraya derme çatma da olsa tahtadan bir köprü yaptık. Böylece karşıya kısa sürede geçebiliyoruz. Herkesin işi var gücü var. Zamandan kazanmak için bu yolu seçiyorlar. "Köylüler ise Karaçay Çayı’nın sularının yükselerek köprüyü yıkmasından endişe ederken küçük çocuklar için de tehlikeli olduğunu söyledi.Köy sakinleri ayrıca köprü yapılıncaya kadar yapılacak tüm seçimlerde oy kullanmama kararı aldıklarını bildirdi.

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