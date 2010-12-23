-BU KÖPEK 1022 NESNENİN ADINI BİLİYOR ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Tam 1022 nesnenin adını öğrenmeyi başaran border collie cinsi Chaser, kelime dağarcığı en geniş olan hayvanlar listesinin ilk sırasına yerleşti. İtalyan Corriere della Sera gazetesinde çıkan habere göre, ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Wofford Üniversitesinde görev yapan Alliston Reid ve John Pilley, 6 yaşındaki Chaser'a 3 yılı aşkın bir süre boyunda günde 4-5 saat eğitim verdi. Chaser'a her seferinde farklı bir nesne gösteren iki psikolog, akıllı köpek ezberleyene kadar nesnenin adını tekrarladı. Araştırmanın sonunda sadece nesnelerin adını öğrenmekle kalmayan Chaser, aynı zamanda bunların şekillerini ve işlevlerini de kavradığı ortaya koyarak, 3 yaşındaki bir çocukla eşit başarım sağladı. Toplam 838 teste tabii tutulan sevimli köpekten, 20 nesnenin arasından adı söylenenleri bulması isteyen araştırmacılar, Chaser'ın asla 2'den fazla hata yapmadığını da belirtti. Araştırmalarının köpeklerin de kelimeleri hatırlama ve ayırt etme kapasitesinde olduklarını gösterdiğini belirten Reid, ''Köpeklerin de bebekler kadar dili anlayabileceğini söylemeye çalışmıyoruz. Ancak onların da şimdiye kadar düşünüldüğünden daha fazla kelimeyi öğrenebileceğini ortaya koyduk'' dedi. Dört ayaklı dostlarının onların dillerinden anladığını savunan köpekseverlerin yüzünü kara çıkarmayan Chaser, en geniş kelime bilgisine sahip hayvan da oldu. Daha önce bu rekor, köpekler arasında 200 kelime bilen yine border collie cinsi Rico'ya aitti. Arizona üniversitesinde eğitilen papağan Alex de yaklaşık yüz kelime kullanarak insanla konuşabiliyordu.