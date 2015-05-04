Bu kokuyla hayata veda eden sevdiklerimiz hep bizimle kalacak!

Hayata veda eden, artık bizimle olmayan sevdiklerimizin kokusunu saklamak fikri heyecalandırıcı, öyle değil mi? Kokusu hep bizimle olsun istediğimiz sevdiklerimizin 'kokusunu saklayan' proje için Fransız iş kadını Katia Apalategui ilk temelleri attı.

Guardian'ın haberine göre; La Havre Üniversitesi'nde koku bilimi öğretim görevlisi olarak çalışan 52 yaşındaki Apalategui bu kararı, babasını kaybettikten sonra sırf kokusu var diye yastığını yıllarca saklamasından yola çıkarak almış.

Üstelik sevdiklerinizin kokusunu parfüm şişesinde saklama fikri akılda bıraktığı ilk izlenim kadar korkunç değil. İşlem şöyle gerçekleştiriliyor:

Sevdiğiniz kişinin giydiği kıyafetler ve kullandığı eşyalardan, ona ait koku molekülleri alınıyor. Bu moleküller baz alınarak parfüme dönüştürülüyor. 4 gün süren bu işlem için talep edilen fiyat ise yaklaşık 1.650 TL (600$).

Projenin fikir sahibi Apalategui henüz deneme aşamasındaki süreci Eylül ayında hayata geçirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Dünyaca ünlü bilim dergisi Popular Science haberi 'Fransız şirket sevdikleriniz gibi kokan parfüm üretecek' başlığıyla duyurdu.

Yine İngiliz basınının önde gelen gazetelerinden Independent ise haberi 'Fransız şirket Kalain sevdikleriniz öldükten sonra kokularını şişeleyecek' başlığıyla verdi.