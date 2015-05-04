T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bu kokuyla hayata veda eden sevdiklerimiz hep bizimle kalacak!

Fransız iş kadını Katia Apalategui'nin fikir sahibi olduğu ve henüz deneme aşamasındaki proje, Eylül ayında hayata geçirilecek

04 Mayıs 2015 18:32

Hayata veda eden, artık bizimle olmayan sevdiklerimizin kokusunu saklamak fikri heyecalandırıcı, öyle değil mi? Kokusu hep bizimle olsun istediğimiz sevdiklerimizin 'kokusunu saklayan' proje için Fransız iş kadını Katia Apalategui ilk temelleri attı. 

Guardian'ın haberine göre; La Havre Üniversitesi'nde koku bilimi öğretim görevlisi olarak çalışan 52 yaşındaki Apalategui bu kararı, babasını kaybettikten sonra sırf kokusu var diye yastığını yıllarca saklamasından yola çıkarak almış.

Üstelik sevdiklerinizin kokusunu parfüm şişesinde saklama fikri akılda bıraktığı ilk izlenim kadar korkunç değil. İşlem şöyle gerçekleştiriliyor:

Sevdiğiniz kişinin giydiği kıyafetler ve kullandığı eşyalardan, ona ait koku molekülleri alınıyor. Bu moleküller baz alınarak parfüme dönüştürülüyor. 4 gün süren bu işlem için talep edilen fiyat ise yaklaşık 1.650 TL (600$).

Projenin fikir sahibi Apalategui henüz deneme aşamasındaki süreci Eylül ayında hayata geçirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Dünyaca ünlü bilim dergisi Popular Science haberi 'Fransız şirket sevdikleriniz gibi kokan parfüm üretecek' başlığıyla duyurdu.

Yine İngiliz basınının önde gelen gazetelerinden Independent ise haberi 'Fransız şirket Kalain sevdikleriniz öldükten sonra kokularını şişeleyecek' başlığıyla verdi.

ETİKETLER

kokuprojefransızşirketkokubilimiöğretim görevlisiiş kadınıeylül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24