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Sağlık

Bu kız tıp tarihini değiştirebilir

Avustralya'da dünyanın en zehirli yaratığı sayılan denizanasına maruz kaldıktan sonra hayatta kalan 10 yaşındaki kız tıp tarihinin yeniden yazılmasına yol açabilir.

28 Nisan 2010 03:00

T24 - Avustralya'da dünyanın en zehirli yaratığı sayılan denizanasına maruz kaldıktan sonra hayatta kalan 10 yaşındaki kız tıp tarihinin yeniden yazılmasına yol açabilir.



Rachael Shardlow Queensland'deki Calliope Nehri'nin okyanusa karışan bölümünden gelen akıntıya karşı yüzüyordu. O sırada denizanası bacaklarını yaktı. 13 yaşındaki erkek kardeşi Rachael'i kıyıya çekti. Rachael göremiyor ve nefes alamıyordu. Dakikalar sonra bilincini yitirdiğinde denizanasının dokunaçları hala bacaklarına dolanmış haldeydi.

"Box Jellyfish" olarak bilinen Avustralya'nın kuzey ve kuzeydoğu kıyılarında yaşayan öldürücü deniz anası temas halinde 4-5 dakika içinde insanı öldürebiliyor. Kurbanlar şoka giriyor ve boğuluyor ya da kıyıya yetişemeden kalp krizi geçirerek ölüyor. Bu canlının yaşadığı bölgelerde denize girmek intihar sayılıyor, bu yüzden sadece ağlarla çevrilmiş alanlarda denize girilebiliyor. Bu denizanasına karşı panzehir yok.

Ama Rachael hayatta kalarak doktorları şaşkına çevirdi. Sadece kısa süreli hafıza kaybı ve vücudunda izlerle hayatta kalabilen Rachael'in durumu ezberleri bozdu. Profesör doktor Jamie Seymour, Rachael'in iyileşmesinin duyulmamış bir durum olduğunu söyleyerek şaşkınlığını diye getirdi.


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